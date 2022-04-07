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مقالب جوني والعترة في مربوحة بمسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 6

كتب:

إسراء حامد محمد
08:25 م | الخميس 07 أبريل 2022
مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 6

مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 6

نالت الحلقة الخاصة باحتفال مربوحة بحفل زفافها على الكبير أوي إعجاب الكثيرين من الجمهور، إذ بدأوا يتداولون الكوميكس الخاصة بها عبر حساباتهم الرسمية وصفحاتهم الشخصية، ما جعل العديد من محبي الكوميديا يحرصون على مشاهدة الحلقة السادسة، اليوم، والتي سيظهر فيها رفض أبناء الكبير لوجود مربوحة في المنزل.

ولجأ العترة وجوني ابنا الكبير أوي إلى عدة حيل مختلفة من أجل إرهاق مربوحة زوجة والدهما، ففي الصباح، ذهبت لهما في الغرفة حتى تقوم بإفاقتهما، والحديث معهما حول علاقتهما ببعض، إذ إنّها اصبحت في منزلة والدتهما، لكنهما يصنعان عددا من المقالب بها في الغرفة.

مربوحة تسقط من أعلى السلالم بعد مقالب أبناء الكبير 

وتتوالي مقالب طفلي الكبير أوي في مربوحة بسبب رفضهما لزواجها من والدهما، ثم يقومان بإسقاطها من أعلى السلالم، ليتأثر جسدها بتلك الوقعة، ثم يقومان بسكب دلو كبير من «السلالم» عليها، وعندما يأتي جوني عمهما لينقذها منهما لا يستطيع ذلك، ليستمر ابنا الكبير في تلك المقالب رغبة منهما في تطفيش مربوحة من المنزل.

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