الكبير يرتدي زي بابا نويل لتفقد القرية في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 6

حالة من الجدل الواسع أثارتها الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي 6، التي دارت أحداثها حول احتفال مربوحة زوجة الكبير أوي بحفل زفافها على الكبير، بارتداء عدد من الملابس غير التقليدية، ما جعل رواد السوشيال ميديا يتداولون إطلالتها تلك مصحوبة بـ«أفيهاتها» في الحلقة.

وبدأت الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوي بحديث الكبير مع فزاع الغفير، حول تنكرهما وارتداء ملابس تخفي شخصيتهما حتى يتمكنا من تفقد المزاريطة، دون أن يشعر أهلها بالكبير، لمعرفة ما يدور بها من وراء.

وأحضر فزاع طقم بابا نويل لـ الكبير أوي، حتى يستطيع أن يتفقد القرية دون أن يعلم أحد بهويته، ويسخر الكبير من هذه الملابس، لكنه يرتديها مضطرا لذلك، وأثناء تفقده للمزاريطة يتفاجئ بأن الفوضى قد عمت بها.

حمام سباحة وملاهي وسوق خضار في الوحدة الصحية

وأثناء تجول الكبير أوي في المزاريطة، وجد أحد أفراد القرية قد أنشأ ملاهي للأطفال وبها حمام سباحة، وفي أثناء الحديث معه أدرك أنه فعل ذلك دون تصريح من المحافظة، مشيرا إلى أنه لم يكن الوحيد الذي أقدم على هذا الأمر، فأمر الكبير، فزاع بأنه لابد من إزالة المكان بـ«الونش».

ثم يستكمل الكبير جولته في المزاريطة ليجد أن أحد الأشخاص جالسا ليبيع الخضار أمام الوحدة الصحية، وعند سؤال الكبير للدكتور عن سماحه لهذا الرجل بفعل ذلك، أجاب الأخير بأن تلك «الفرشة» خاصة به وهو مالكها، ثم يبدأ في الحديث عن الكبير أوي بطريقة غير لطيفة، ليظهر الكبير في النهاية مهددا المتخلفين عن النظام.