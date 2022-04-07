«حياة كريمة» تتكفل بإفطار أسر مستحقة في مطعم مشويات طوال شهر رمضان

خطوة جديدة في طريق الخير الذي تتبناه المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من خلال برنامج حياة كريمة المذاع على فضائية «DMC» من تقديم الإعلامي أيمن مصطفى لتسليط الضوء على النماذج الإنسانية في المجتمع المصري ورواد العمل الخيري الذين يعملون في صمت منذ سنوات.

بطل جديد من أبطال «حياة كريمة»

الحاج هاني عبدالرازق «أبوالبدري»، بطل جديد من أبطال حياة كريمة، يمتلك مطعمًا للمشويات ورثه عن والده، ومنذ 17 وهو يتبع تقليدًا رمضانيًا خاصًا به، إذ يطبع عددًا من «الكوبونات» المجانية ويوزعها على الأسر المستحقة في محيط مطعمه، ويدخلون به وقت الإفطار لصالات الطعام ويحصلون على وجبة الإفطار بشكل مجاني ولا يلحظهم أحد من زبائن المطعم.

محتاجين نزود المساعدة عشان الظروف الحالية

ويقول «أبوالبدري» في حواره مع كاميرا برنامج «حياة كريمة»: «السنة دي مختلفة في موائد الرحمن، محتاجين نزود المساعدة، وعشان الظروف الحالية استبدلنا فكرة موائد الرحمن بكروت مجانية لغير القادرين حفاظًا على شكلهم وكرامتهم أمام أولادهم، وكتير من جيراننا بيساعدوا بعصاير أو معلبات أو فاكهة لأنه سباق في الخير».

فضل الناس الغلابة علينا كبير

وتابع «أبوالبدري»: «فضل الناس الغلابة علينا كبير وربنا بيرزقنا عشانهم، ولو كل واحد اختار منطقته واهتم بيها محدش هينام جعان، وعمر ما إنسان تاجر مع ربنا وخسر، وبسببهم إحنا بنكسب وفاتحين وربنا يبرزقنا وكفاية إننا ماشيين من غير مرض ولا حاجة تزعلنا».

وأهدى برنامج «حياة كريمة» ميدالية أبطال حياة كريمة للحاج هاني صاحب المطعم، ولكنه أصر على أن يستلمها نجله، معقبًا: «علشان لو مت وحصلي حاجة ابني يكمل الخير، ومائدة الرحمن من بعدي ويعرف قيمة الخير»، بالإضافة لمنحه مبلغ مالي للمساعدة في التكفل بإفطار المزيد من الأسر المستحقة للدعم.

وأجرى مقدم برنامج حياة كريمة اتصالات هاتفية ببعض الأسر المستحقة يخبرهم بتوفير وجبة الإفطار لهم طوال شهر رمضان مجانًا من خلال مطعم «أبوالبدري».