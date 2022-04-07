«حياة كريمة» تواصل الخير في رمضان.. عمليات للعيون وسداد مصروفات مدارس

تواصل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أعمالها الخيرية التي بدأتها مع شعر رمضان، وتقديم العون والمساعدة للبسطاء، فعمدت إلى توزيع كراتين المواد الغذائية ضمن قوافل وصل الخير، لتواصل خطواتها على أرض الواقع، من أجل تحقيق الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية، والأشد احتياجا في ربوع مصر، إذ تتطلع المبادرة لتطوير حياة 60 مليون مواطن.

حياة كريمة في رمضان

فالخير لا ينتهي مع حياة كريمة منذ أن أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتكون مشروع الدولة العملاق، فقررت المبادرة تقديم المساعدة للمواطنين على مدار شهر رمضان، من خلال إجراء بعض عمليات العيون للبسطاء، فضلا عن تقديم سيارة متنقلة لطالب بكلية التجارة، يعمل في بيع السندوتشات السريعة، بهدف تطوير مشروعه، بالإضافة إلى سداد المصروفات عن بعض الطلبة المتعسرين، وظهر ذلك في الحلقات الأولى من برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة dmc.

سيارة لبائع سندوتشات «طالب بكلية تجارة»

أقدمت حياة كريمة، على فعل الخير بالتزامن مع بداية شهر رمضان المعظم، شهر الخير، إذ قدمت المبادرة سيارة هدية إلى بائع سندوتشات بمحافظة الغربية، باصطحابه، إلى أحد معارض السيارات لاختيار السيارة التي تناسبه مجانا بدعم من المبادرة، «مصطفى» طالب بكلية التجارة، يعمل في بيع السندوتشات السريعة، وعمل سابقاً في محلات بقالة وسوبر ماركت، مساعد نقاش، عامل معمار، عامل في بنزينة ومزرعة دواجن، من أجل تأمين مصروفاته الدراسية والكتب.

سداد مصروفات الطلاب المتعسرين

واستمرارا لحلقة الخير التي بدأتها حياة كريمة خلال رمضان، تحملت المبادرة المصروفات الدراسية عن عدد من الطلاب المتعسرين في السداد بمدارس غرب الإسكندرية، إذ التقطت المبادرة بمدير منطقة غرب التعليمية بمحافظة الإسكندرية، وطلبت منه مساعدة الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات ليستكملوا دراستهم بشكل طبيعي.

عمليات جراحة العيون لغير القادرين

عمليات جراحة العيون لغير القادرين خطوة جديدة لمبادرة القرن، لرفع العبء عن كاهل المواطنين وسد احتياجاتهم، إذ تواصلت «حياة كريمة»، مع أستاذ جراحة العيون بمستشفيات قصر العيني، الدكتور إيهاب سعد، وتكفلت المبادرة بسداد تكلفة العمليات الجراحية لغير القادرين وقوائم الانتظار في بإحدى المستشفيات الخيرية.