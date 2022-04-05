«حياة كريمة» تتكفل بمصروفات الطلاب المتعسرين بمدارس غرب الإسكندرية

تواصل مؤسسة «حياة كريمة» مسيرة العطاء والتنمية التي تتبناها في كل محافظات مصر، بحلقة جديدة من التكافل والعطاء تحملت خلالها المبادرة مصروفات عدد من الطلاب المتعسرين في سدادها بمدارس غرب الإسكندرية.

والتقى الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة» المذاع على فضائية «DMC»، مدير منطقة غرب التعليمية بمحافظة الإسكندرية، وعرض عليه مساعدة الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات ليستكملوا دراستهم بشكل طبيعي.

مصروفات الطالب 210 جنيهات

وتابع مدير إدارة غرب التعليمية «المفروض كل مواطن يقدر يساعد أخ له أو جار يساعد بدون تردد، والمصروفات للطالب 210 جنيهات»، واتصل برنامج حياة كريمة ببعض أولياء الأمور لإخبارهم بدفع مصروفات أبنائهم واستكمالهم للدراسة والحصول على الكتب الدراسية دون أي مصروفات متأخرة.

دفع مصروفات الطلاب غير القادرين

واستقبل أولياء الأمور خبر دفع مصروفات أبنائهم من خلال مبادرة حياة كريمة بمنتهى الفرح والسعادة، وأعرب مدير الإدارة التعليمية الذي يدفع جزءا من مصروفات الطلاب من ماله الخاص عن سعادته بخطوة المبادرة «حياة كريمة مش لحد لوحده دي لينا كلنا وكل أخواتي وجيراني، ولو كل مواطن قدر يدخل الفرحة على الناس هتكون مبادرة عظيمة».

درع حياة كريمة لمدير غبر الإسكندرية التعليمية

وأهدى فريق برنامج «حياة كريمة» درع أبطال «حياة كريمة» لمدير إدارة غرب التعليمية تقديرا لجهوده في دعم الطلاب غير القادرين على دفع مصروفات المدارس في المراحل الابتدائية والإعدادية.