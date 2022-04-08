تعرف على الإجازات المتبقية في رمضان والعيد.. رقم مفاجئ : 14 يوما 

مفاجأة سارة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بكافة القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، كشفتها أجندة الإجازات الحكومية وفقا للتقويم الميلادي والهجري، بشأن الإجازات المتبقية في رمضان والعيد، بالإضافة للعطلات الرسمية الأسبوعية وإجازات عيد الفطر وشم النسيم وعيد تحرير سيناء، حيث سيصل مجموعها إلى 14 يوما.

14 يوما.. الإجازات المتبقية في رمضان والعيد

« الوطن» تستعرض في التقرير التالي، إجمالي الإجازات المتبقية في رمضان والعيد، والمناسبات القومية الأخرى التي تتصادف مع إجازات رمضان والعيد، وفقا لما نصت عليه قوانين العمل المعمول بها في البلاد، وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبعض الجهات الحكومية، وقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص.

ومن المفاجآت السارة التي سيحظى العاملون بها في الإجازات المتبقية في رمضان والعيد، أن إجمالي عدد الإجازات يبلغ 14 يوما للعاملين في الحكومة، وتتراوح ما بين 9 و14 يوما للعاملين بالقطاع الخاص شاملة العطلات الرسمية، الجمعة والسبت من كل أسبوع .

شم النسيم وتحرير سيناء وعيد العمال إجازات رسمية في رمضان والعيد

ويأتي ترتيب الإجازات المتبقية في رمضان والعيد، على النحو التالي:

- الجمعة 8 أبريل 2022 عطلة أسبوعية ، ويوافق 7 رمضان 1443 هجرية.

- السبت 9 أبريل عطلة أسبوعية، ويوافق 8 رمضان 1443 هجرية .

-الجمعة 15 أبريل عطلة أسبوعية، ويوافق 14 رمضان.

-السبت 16 أبريل عطلة أسبوعية يوافق 15 رمضان.

- الجمعة 22 أبريل عطلة أسبوعية، ويوافق 21 رمضان .

- السبت 23 أبريل عطلة أسبوعية ، ويوافق 22 رمضان .

- الإثنين 25 إبريل احتفالات شم النسيم ويوافق 24 رمضان .

- الخميس 28 أبريل احتفالات ذكرى عيد تحرير سيناء بدلا من يوم الإثنين 25 أبريل ويوافق 27 رمضان .

- الجمعة 29 أبريل عطلة أسبوعية، ويوافق 28 رمضان.

- السبت 30 أبريل عطلة أسبوعية ويوافق29 رمضان

-الأحد 1 مايو بمناسبة عيد العمال وربما يتم ترحيله إلى يوم الخميس 5 مايو .

- بداية من يوم الإثنين «2 و3 و4 و5»، مايو إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك .