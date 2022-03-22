إجازات شهر رمضان 2022 في مصر.. تصل لـ11 يوما

يبحث الكثيرون عن إجازات شهر رمضان 2022، وذلك بالتزامن مع اقتراب الشهر الفضيل والذي من المنتظر أن ينطلق بعد أيام قليلة بكل نفحاته وروحانياته، إذ ينتظره المسلمون كل عام، نظرًا لفضائله الكثيرة التي يحاول الكثير استغلالها للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

إجازات شهر رمضان 2022

وعن إجازات شهر رمضان 2022، فهناك الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2022، وعطلة نهاية الأسبوع من الجمعة إلى السبت.

أما الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2022، يوجد يومان خلال الشهر، تبدأ يوم الاثنين 24 رمضان بمناسبة عيد شم النسيم، يليه الثلاثاء 25 رمضان عيد تحرير سيناء، التي من المتوقع ترحيلها ليوم الخميس الذي يليه وفقًا لقرار الحكومة بأن أي إجازة في منتصف الأسبوع ترحل لنهاية الأسبوع.

شهر رمضان 2022

وتصادف أول إجازة أساسية في رمضان، أول أيام شهر رمضان، وهو السبت الموافق 2 أبريل.

وتشمل إجازات شهر رمضان 2022 الأساسية:

السبت 2 أبريل

الجمعة 8 أبريل

السبت 9 أبريل

الجمعة 15 أبريل

السبت 16 أبريل

الجمعة 22 أبريل

السبت 23 أبريل

الجمعة 29 أبريل

السبت 30 أبريل

صلاة التراويح في رمضان 2022

وتبلغ عدد الإجازات في شهر رمضان لهذا العام 11 يوما ما بين إجازات المناسبات والأجازات الأساسية، وهو الأمر الذي يعتبره البعض فرصة ذهبية خلال شهر رمضان الكريم، للاستفادة من هذه الأيام في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة والصيام والدعاء وصلاة التراويح، والتي لن تزيد عن نصف ساعة، وفقا لضوابط وزارة الأوقاف لهذا العام.