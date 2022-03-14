إيلون ماسك يتحدى بوتين: «تعالى نتقاتل رجل لرجل»

في إعلان غريب لمعارضته الحرب الروسية على أوكرانيا، تحدى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعرض عليه أن يتقاتلا رجل لرجل.

وقال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس شركة «سبيس إكس»، في تغريدة على تويتر «أتحدى فيلاديمير بوتين بأن يخوض معي قتال رجل لرجل حول أزمة أوكرانيا».

إيلون ماسك يتحدى بوتين بشأن أوكرانيا

فيما لم يحدد الملياردير الأمريكي، الشكل الذي ستتخذه هذه المبارزة، وتساءل إيلون ماسك فى رسالة أخرى باللغة الروسية على حساب الرئاسة الروسية «الكرملين» على تويتر، هل تقبل هذا القتال؟.

كما أكد الملياردير الأمريكى، إيلون ماسك، أنه جاد تماما فيما عرضه، وذلك ردا على تعليق مستخدم لم يفهم دعوة ماسك بحسب ما ذكرت قناة «سكاي نيوز»، نقلا عن وكالة فرانس برس.

يشار إلى أن روسيا بدأت الحرب على أوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي، وكان الملياردير الأمريكي، أعلن دعم أوكرانيا إثر اندلاع الحرب، وقال على حسابه فى موقع تويتر «اصمدي يا أوكرانيا».

إيلون ماسك يؤكد على دعمه لأوكرانيا

كما وجه فى الوقت ذاته، رسالة صداقة إلى الشعب الروسي العظيم، الذي لا يريد الحرب، فيما أعلن استجابته لطلب مساعدة من مسؤول أوكراني، من خلال تفعيل خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في أوكرانيا، فضلا عن إرسال معدات إلى هناك للمساعدة في توفير خدمة الإنترنت إلى المناطق التي تعرضت لهجمات عسكرية روسية.

فى السياق ذاته، وبشأن تطورات الأزمة الأوكرانية، قال مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة، إنه لا يوجد مرتزقة أجانب يقاتلون مع قواتنا، قائلا إن «روسيا ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا».

فيما قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن روسيا أطلقت أكثر من 900 صاروخ على أوكرانيا، مشيرا إلى أن القوات الروسية تحاصر مدينة ماريوبول وعلى بعد 20 كم من كييف.

القوات الروسية على بعد 20 كم من كييف

فيما تتجه روسيا لفرض حظر على صادرات القمح والذرة والشعير بدءا من غدا وحتى 30 يونيو ردا على العقوبات الغربية على روسيا.