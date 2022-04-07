أدعيه مستجابة لقضاء الحوائج المتعثرة كما وردت عن النبي.. رددها الآن

يبحث الكثيرون عن أدعية مستجابة لقضاء الحوائج، إذ يستغلون أيام رمضان المبارك، الذي تكثر به الروحانيات والتقرب إلى الله، فهو الشهر الفضيل الذي خصه الله سبحانه وتعالى عن باقي الشهور، والذي أًنزل فيه القرآن، وكذلك يوجد به ليلة القدر، الليلة المذكورة في القرآن والتي تعد خيرا من ألف شهر.

أدعية مستجابة لقضاء الحوائج

وهناك أدعية مستجابة لقضاء الحوائج، والتي يجرى الاستعانة بها من الناس لقضاء حوائجهم، عن أنسِ بن مالكٍ رضيَ الله عنه قال: كنتُ جالسا مع رسولِ الله صلّى الله عليه وسلم ورجلٌ قائمٌ يُصلي، فلما ركعَ وسجد تشهّد ودعا، فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، المنان بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، ياحي يا قيوم إني أسألك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون بم دعا، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى.

دعاء مستجاب لقضاء الحاجة

ويلجأ الناس إلى أدعية مستجابة لقضاء الحوائج، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين، اللهم إني أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلّ إِثْمٍ لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلا غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلا فَرَّجْتَهُ وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، ثم تسأل من أمر الدنيا والآخرة ما تشاء فإنه سبحانه يقدر على كل شيء.

دعاء قيام الليل المستجاب

أدعية مستجابة لقضاء الحوائج، من الكلمات الأكثر بحثا في رمضان، وبجانب ما جرى عرضه من أدعية فإن هناك دعاء قيام الليل المستجاب، إذ ورد عن المولى عزوجل قوله: الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (16) الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ (17) شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

وعن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ.

- عن عبدالله بن عباس، أن رسول لله صلى لله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والارض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والارض ولك الحمد أنت رب السماوات والارض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك امنت و عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، وإليك حاكمت فاغفر لى ماقدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت.