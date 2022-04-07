حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة.. انخفاض جديد وأمطار خفيفة

على مدار الأيام القليلة الماضية، شهدت كافة الانحاء ارتفاعا كبيرا وملحوظا في درجات الحرارة، جعل الكثير من محبي متابعة الطقس يبحثون ويتساءلون عن حالة الطقس غدا ودرجة الحرارة سابع يوم رمضان، لتعلن هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن توقعات حالة الطقس غدا، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أنه اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 8 أبريل وعلى مدار الأسبوع القادم سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها عن حالة الطقس غدا ودرجة الحرارة المتوقعة، إذ إنه من المتوقع أن يسود غدا طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، مائل للبرودة في فترات الليل والصباح الباكر على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، لطيف على شمال الصعيد، ويكون الطقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا ودرجة الحرارة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها أنه من المتوقع أن تكون هناك أمطار خفيفة على عدد من المناطق المختلفة من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتزداد الشبورة المائية في الفترة من 4 إلى 8 صباحا تقريبا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر على النحو التالي:

القاهرة 39-20

الإسكندرية 38-19

وادي النطرون 37-18

طنطا 38-19

شبين الكوم 38-19

دمنهور 38-19

بلطيم 38-17

مطروح 39-18

السلوم 39-19

سيوة 40-19

بورسعيد 39-19

دمياط 37-18