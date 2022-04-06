حالة الطقس غدا الخميس 7-4-2022 في مصر.. الحرارة تصل لـ39 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ البلاد تشهد غدا ذورة الموجة الحارة، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وتصل إلى 39 على القاهرة الكبرى، و38 على السواحل الشمالية الغربية للبلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها قبل قليل، أنّ الطقس يكون شديد الحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 39 لـ43 درجة، مع وجود نشاط للرياح الجنوبية الغربية على مناطق متفرقة من مدن القناة والسواحل الغربية، ووسط سيناء وشمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة الكبري، وهي رياح مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، مع استمرار الأتربة العالقة في الجو، كما يسود طقس غائم جزئيا على معظم محافظات الجمهورية، عدا جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّه مع بداية ساعات الليل، يكون هناك اعتدال في درجات الحرارة، حيث تنخفض بين 19 حتى 22 درجة، وذلك على جميع مدن الجمهورية.

درجات الحرارة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في مصر على النحو التالي:

القاهرة 39 20

الإسكندرية 38 19

وادي النطرون 37 18

طنطا 38 19

شبين الكوم 38 19

دمنهور 38 19

بلطيم 38 17

مطروح 39 18

السلوم 39 19

سيوة 40 19

بورسعيد 39 19

دمياط 37 18

الزقازيق 39 20

المنصورة 37 20

الإسماعيلية 39 19

السويس39 20

العريش36 17

رفح 35 18

رأس سدر 34 20

نخل 35 15

نويبع 38 20

طابا 36 17

كاترين 31 16

الطور 36 21

شرم الشيخ 39 24

الغردقة 38 25

مرسى علم 39 24

الفيوم 40 21

بني سويف 41 20

المنيا 41 20

أسيوط 42 20

سوهاج 43 20

قنا 42 23

الأقصر 43 24

أسوان 43 24

إدفو 42 25

أبو سمبل 41 24

الوادي الجديد 42 26

شلاتين 35 20

أبو رماد 43 21

حلايب 33 20

رأس حدربة 34 21