حالة الطقس غدا الأربعاء 6 أبريل 2022.. درجة الحرارة تصل إلى 38

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها عن توقعات حالة الطقس غد الأربعاء، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الغربية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لـ حالة الطقس في البحر المتوسط فيكون معتدلًا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 إلى 2 متر، وتكون حركة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فيكون خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 إلى 1.75 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، غدًا الأربعاء، في مصر على النحو التالي:

القاهرة 38 20

الإسكندرية 28 17

وادي النطرون 37 18

طنطا 37 19

شبين الكوم 37 19

دمنهور 36 19

بلطيم 25 17

مطروح 26 17

السلوم 32 18

سيوة 41 20

بورسعيد 33 20

دمياط 32-20

الزقازيق 39-21

المنصورة 35 19

الإسماعيلية 39 20

السويس 38-20

العريش 37-20

رفح 36-20

رأس سدر 39-21

نخل 37-15

نويبع 38-21

طابا 35-21

كاترين 30-26

الطور 34-20

شرم الشيخ 38-24

الغردقة 36-23

مرسى علم 36-22

الفيوم 40-21

بني سويف 40-21

المنيا 40-21

أسيوط 41-22

سوهاج 42-23

قنا 42-24

الأقصر 42-24

أسوان 42-25

إدفو 42-26

أبوسمبل 40-26

الوادي الجديد 42-25

شلاتين 36-22

أبورماد 35-20

حلايب 32-21

رأس حدربة 33-20