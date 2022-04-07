حالة الطقس غدا الجمعة 8-4-2022 فى مصر.. حار نهارا بارد ليلا

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بداية الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة بدءا من غد الجمعة، وحتى نهاية الأسبوع المقبل، وذلك ما بين 9 و10 درجات، حيث تصل إلى 29 درجة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري منتصف الأسبوع المقبل.

حار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها منذ قليل، أن حالة الطقس غدا، سابع أيام شهر رمضان المبارك، سيكون حار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، فى حين سيكون معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والغربية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، شديد الحرارة على مدن ومحافظات الصعيد.

ومع بداية ساعات الليل نشهد طقسا مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الدلتا والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، في حين يكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حيث أن درجات الحرارة الصغرى ستتراوح ما بين 16و25 درجة على كافة الأنحاء بشكل متفاوت حسب المحافظات الشمالية والجنوبية.

درجات الحرارة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في مصر على النحو التالي:

القاهرة 32-15

الإسكندرية 24-16

وادي النطرون 30-17

طنطا 31-17

شبين الكوم 32-18

دمنهور 30-17

بلطيم 25-16

مطروح 23-15

السلوم 22-15

سيوة 26-15

بورسعيد 24-16

دمياط 23-16

الزقازيق 30-17

المنصورة 30-16

الإسماعيلية 30-15

السويس 31-15

العريش 22-15

رفح 23-14

رأس سدر 35-24

نخل 27-15

نويبع 35-16

طابا 36-17

كاترين 25-23

الطور 36-23

شرم الشيخ 37-24

الغردقة 35-23

مرسى علم 36-22

الفيوم 37-19

بني سويف 37-18

المنيا 37-21

أسيوط 38-19

سوهاج 39-22

قنا 42-24

الأقصر 43-25

أسوان 43-24

إدفو 42-25

أبو سمبل 41-26

الوادي الجديد 42-21

شلاتين 35-19

ابو رماد 34-18

حلايب 33-22

رأس حدربة 34-19