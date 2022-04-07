عميد معهد القلب يوضح أسباب انخفاض السكر في الدم.. ويوجه نصائح مهمة

قال الدكتور محمد عبدالهادي، عميد معهد القلب، إن السكر يعد المصدر الأساسي للطاقة داخل الجسم، وله أهمية كبرى للقلب والدماغ وعمليات الهضم، وانخفاضه في الجسم يرجع لعدة أسباب منها، الكثرة في شرب الكحوليات، ومشاكل الكلى، والإصابة بالتهاب الكبد والإصابة بمرض السكري من النوع الأول أو الثاني، والإصابة بمرض البنكرياس.

أسباب انخفاض السكر

وتابع عميد معهد القلب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أعراض انخفاض السكر في الدم يمكن أن تبدأ بأعراض خفيفة يمكن ملاحظتها مثل الجوع والصداع والدوار والضعف العام، موضحا أن انخفاض السكر في الدم يمكن أن يؤثر على الجسم أثناء الليل ويؤدي إلى إثارة البكاء والكوابيس، وفي هذه الحالة لابد من العرض على الطبيب المختص.

أعراض انخفاض السكر في الدم

أضاف الدكتور محمد عبدالهادي، أنه في حال إهمال هذه الأعراض قد تؤدي إلى مشاكل وخيمة تتضمن علي سبيل المثال الصداع المستمر والتعرق وشحوب الجسم وعدم وضوح الرؤية وفقدان الوعي والإغماء.

ونصح عميد معهد القلب المواطنين بشكل عام بضرورة إجراء الفحوصات الطبية خاصة فحص مستوى السكر بشكل منتظم في حال الإصابة بمرض السكري، وبالتزامن مع شهر رمضان، موضحا أن الصيام صحي لمرضى السكري، ويجب المتابعة المستمرة مع الطبيب طوال الشهر، واتباع نظام صحي سليم.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية، مؤكدة حرص الوزارة على الحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر.