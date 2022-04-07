متحدث الصحة: لا يمكننا تحديد موعد نهاية فيروس كورونا في مصر

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الحديث عن نهاية فيروس كورونا في مصر أمر غير صحيح، موضحا أنه لا يمكن لأحد أن يعلم موعد نهاية فيروس كورونا في مصر أو على مستوى العالم، الجائحة مازالت مستمرة، وما يجرى الآن هو محاولة للسيطرة على الفيروس.

موعد نهاية فيروس كورونا في مصر

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن موعد نهاية فيروس كورونا غير معروف، الفيروس ما زال موجودا، ولكن يجرى السيطرة عليه من خلال التوسعات في عملية التطعيمات والوصول إلى المستهدف من التطعيم وهو 70% على نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وأشار المتحدث الرسمي إلى انخفاض نسب الإشغالات بجميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وتراجع فى نسب الإشغالات الأسرة للمواطنين المصابين بفيروس كورونا أو غيره من الأمراض الأخري، وبحسب التقارير وصلت نسب الأسرة الداخلية إلى 30%.

وفيما يتعلق بنسب إشغالات العناية المركزة وصلت إلى 49%، وأجهزة التنفس الصناعي وصلت إلى 24%.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وتابع أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا يشهد انخفاضا كبيرا في إصابات فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، وكذلك انخفاض في معدلات الوفيات والتي وصلت لـ 46% داخل مستشفيات العزل الصحي، وطمأن المواطنين من المنحنى الوبائي لفيروس كورونا إذ ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا لـ 88% داخل مستشفيات العزل الصحي.

وأكد أن جميع الدراسات أثبتت أن اللقاحات تعمل على تخفيف شدة الأعراض حال الإصابة بفيروس كورونا وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

ووجه بضرورة الحصول على لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة، للوصول إلى مناعة القطيع والحد من انتشار العدوى.