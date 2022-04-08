وظائف خالية في بنك المشرق لراغبي العمل في المجال المصرفي.. اعرف الشروط

يبحث الكثير من الشباب الراغبين في الحصول على فرص عمل عن البحث عن وظائف شاغرة في البنوك المختلفة، نظرا لما تتمتع به وظائف البنوك من مميزات، وتحرص الكثير من البنوك عن الإعلان عن وظائف خالية بين الحين والآخر، كما أعلن بنك المشرق عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن حاجته لعدد من الوظائف الخالية للعمل في فروع البنك المختلفة.

وأوضح البنك في إعلانه عن الوظائف الخالية التفاصيل الكاملة لها، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومميزات الوظائف التي تم الإعلان عنها، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه خبرة من 3 إلى 5 سنوات في المجال المصرفي القوي في بيئة العمليات مع فهم شامل للمنتج المصرفي والآثار المترتبة على المخاطر التشغيلية مع اتباع نهج استباقي لحل المشكلات.

- معرفة عملية ممتازة بتصميم العمليات والأنظمة المصرفية.

- معرفة إجراءات التشغيل الموحدة للبنوك، ودليل إجراءات التشغيل (OPM) ، ودليل الإجراءات (APPM)، وسياسة مكافحة غسيل الأموال (AML) واعرف عميلك (KYC) ، وفتح حساب الشركات الصغيرة والمتوسطة والامتثال

مسئوليات الوظائف

- ضمان تقديم الطلب إلى CAM، فإن فرق الامتثال والحوكمة خالية من الأخطاء مما يقلل من إعادة العمل أو الإجالات، وبالتالي رفع استفسارات فرقنا الداخلية مع العملاء وإرسال ردودهم.

- إنشاء MIS ذات الصلة، ومتابعة الإغلاق وتحديث مدير حالة أنشطة الحوكمة المختلفة المعينة مثل ONR ، وإدارة Chubb / الحفظ الآمن ، والرفض والإحالة وما إلى ذلك.

- دعم تنفيذ معايير الرقابة الداخلية والحوكمة لإعداد العملاء.

- ضمان التزام الوحدة بالكفاءة وأفضل الممارسات والتحكم من خلال تقديم الخدمات المعيارية والمعايير التشغيلية في إطار إجراءات التشغيل الموحدة والسياسات ولوائح CB.

- إنشاء إجراءات تشغيل النظام ومراقبة مؤشرات المخاطر الرئيسية بما يتماشى مع إطار عمل المخاطر التشغيلية وسياسات مخاطر الأعمال والتقييم الذاتي لمراقبة المخاطر (RCSA).

- إجراء مراجعات ومتابعة منتظمة وتنفيذ التحسينات المستمرة وتهدف إلى تقليل خسائر مكافحة غسل الأموال والتشغيل والمخاطر.

- العمل بفعالية مع الخط الأمامي لفهم احتياجات العميل والمساعدة في حل المشكلات وتحسين العمليات إذا لزم الأمر.