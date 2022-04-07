وظائف المدارس المصرية اليابانية 2022.. اعرف خطوات التقديم
كتب:
محمد سعيد الشماع
04:30 م | الخميس 07 أبريل 2022
صورة أرشيفية من داخل إحدى المدارس المصرية اليابانية
يبحث العديد من المعلمين والإخصائيين سواء النفسيين أو الاجتماعيين خلال الفترة الحالية عن خطوات التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدارسي 2022 - 2023، لذا تستعرض «الوطن» الخطوات الكاملة للتقديم على كل الوظائف المتاحة، مع رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية.
خطوات التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية 2022
1 - الدخول في البداية إلى الموقع الرسمي الذي خصصته المدارس المصرية اليابانية للتقديم على الوظائف المتاحة، والذي يمكن للجميع الدخول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.
2 - تظهر أمامك الصفحة الرئيسية للموقع، ثم يجب عليك الضغط على أيقونة باسم «التقديم» وهي موجودة أعلى الصفحة.
3 - تظهر الصفحة المخصصة للتقديم، ويجب في هذه الخطوة أن يتم الضغط على أيقونة «أوافق على جميع الشروط والأحكام»، وهي خطوة إلزامية.
4 - يجب بعدها الضغط على أيقونة باسم «التالي».
5 - بعدها سيظهر أمامك الصفحة المخصصة لملأ البيانات المطلوبة.
6 - يجب كتابة الرقم القومي الخاص بمن يريد التقديم على الوظائف المتاحة، ثم إعادته مرة أخرى في الخانة التالية من أجل تأكيد صحة الرقم القومي.
7 - يجب إدخال البريد الإلكتروني وهو الذي يستخدم كوسيلة تواصل مع المتقدم على تلك الوظائف، لذا يجب التأكد من إدخاله بشكل صحيح، ثم تأكيد كتابته مرة أخرى للتأكيد.
8 - ينبغي كتابة العنوان المطابق للبطاقة الشخصية.
9 - يجب كتابة الوظئفة الحالية للمتقدم على الوظيفة.
10 - كتابة جهة العمل الحالية، مع عنوانها.
11 - يجب أيضاً تحديد الوظيفة التي يرغب الشخص التقديم لها من بين العديد من الاختيارات المتاحة لوظائف المدارس اليابانية.
12 - الضغط على المكان المحدد من أجل التحقق من كون المستخدم إنسان وليس برنامج حاسوب.
13 - في الخطوة الأخيرة يجب الضغط على أيقونة «التالي» ثم اتباع الخطوات الأخيرة.