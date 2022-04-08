أسعار الدواجن اليوم الجمعة 8-4-2022 في مصر.. سابع أيام رمضان

يأتي شهر رمضان الكريم ويحرص الكثير من المواطنين على البحث بشكل يومي عن أسعار الدواجن واللحوم، إذ أنه لا يمكن الاستغناء عنها على المائدة في الإفطار خلال الشهر الكريم، ولجأ العديد منهم إلى شراء الدواجن مع ارتفاع أسعار اللحوم، وذلك نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة باللحوم الحمراء.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتوفير ما يبحث عنه المواطنين والمتابعين والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن في الأسواق المصرية اليوم الجمعة الموافق 8 أبريل، وفق جولة «الوطن» في عدد من الأسواق والمحلات التجارية، والتي تتمثل في الآتي:

أسعار الدواجن البيضاء

وشهدت أسعار الدواجن البيضاء ومشتقاتها اليوم في السوق المصري استقرارا في المحلات التجارية الكبرى، والتي جاءت كالآتي:

- سعر كيلو الأوراك: وجاء سعر كيلو الأوراك ليسجل قيمة مالية تتراوح بين 70 إلى 130 جنيهًا.

- سعر الدجاجة الكاملة: فيما وصل سعر الدجاجة الكاملة، والتي يصل وزنها إلى 1100 و 1200 جرام، لقيمة مالية تتراوح بين 45 جنيهًا إلى 120 جنيهًا.

- سعر كيلو دبابيس الدجاج: ووصل سعر الكيلو من دبابيس الدجاج، لقيمة مالية تتراوح بين 82 إلى 100 جنيه.

- سعر كيلو البانية:وسجل سعر كيلو البانية قيمة مالية تتراوح بين 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو الواحد.

- سعر كيلو الشيش طاووق: كما وصل سعر الكيلو من الشيش طاووق لقيمة مالية تتراوح ما بين 80 إلى 110 جنيها.

أسعار الرومي اليوم

ووصل سعر الكيلو جرام من الرومي اليوم الجمعة لقيمة مالية تصل إلى 70 جنيهًا، بينما يباع كيلو الفيليه الرومي منه بسعر 125 جنيهًا، كما وصل سعر كيلو الأوراك لقيمة 47 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

وجاء سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة ليبلغ قيمة مالية تتراوح ما بين 9.5 إلى 13.75 جنيها، بينما وصل سعر الكتكوت الساسو ليتراوح بين 2.75 إلى 3.25 جنيه، كما سجل سعر الكتكوت الأبيض قيمة تراوحت بين 7 إلى 7.5 جنيها.