أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6-4-2022 في مصر.. خامس أيام رمضان

تزامنًا مع شهر رمضان الكريم، يبحث الكثيرون عن أسعار الدواجن في السوق المحلي، فهي من الأطعمة الأساسية على مائدة المصريين، خاصة خلال العزومات واللقاءات الأسرية.

وفي هذا الصدد، يعرض لكم «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية في مجال التسوق، أسعار الدواجن بالأسواق المصرية، فضلا عن سعر أنواع الطيور مثل السمان، البط، والكتاكيت.

أسعار الدواجن البيضاء

واستقرت أسعار الدواجن ومشتقاتها في المحلات التجارية الكبري، والتي جاءت كالآتي:

فرخة كاملة، وزن ما بين 1100 إلى 1200 جرام، بين 45 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، وبانية دجاج تراوح بين 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو الواحد، وكيس صدور دجاج بالعظم نحو 75 جنيهًا، وطبق كبد وقوانص 500 جرام نحو 30 جنيهًا.

وجاء سعر الشيش طاووق تراوح ما بين 80 إلى 110 جنيهات، والمتبل بنحو 145 جنيهًا، والدبابيس دجاج ما بين 82 إلى 100 جنيه، والأوراك ما بين 70 إلى 130 جنيهًا، كبدة دجاج وزن كيلو جرام ما بين 80 إلى 100 جنيه للكيلو.

أسعار البط اليوم

بينما وصل سعر البطة وزن الـ 5 كيلو، بنحو 320 جنيهًا، بينما تباع الكيلو بنحو 57 جنيها، بينما يباع في السوق المحلي وصل سعره 45 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت سعر الكتكوت الأبيض شركات ما بين 9.5 إلى 13.75 جنيه، بينما الساسو بين 2.75 إلى 3.25 جنيه، وسجل كتكوت أبيض قطعان ما بين 7 إلى 7.5 جنيه.

أسعار السمان اليوم

ويمكن الحصول على طبق السمان يتضمن قطعتين وتتباين السعر ما بين 30 إلى 65 جنيهًا، حسب الجودة والتغليف والشركة المصنعة.

أسعار الرومي اليوم

ووصل سعر الكيلو جرام من الديوك الرومي في المحلات التجارية اليوم الأحد بسعر 70 جنيهًا، بينما يباع الفيليه الرومي بسعر 125 جنيهًا، والأوراك بسعر 47 جنيهًا للكيلو.