ينتظر مشاهدو الأعمال الرمضانية، مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 7 والقنوات الناقلة له، إذ تجسد فيه شخصية فتاة تدعى يارا الكردي كانت تعمل قبطانة بحرية، إلا أنها تركت العمل بسبب غيرة زوجها «يوسف»، الذي يؤدي دوره الفنان أيمن قيسون، من ابن خالتها «خالد»، الذي يجسده الفنان كريم قاسم، بسبب صداقتهما وعلاقتهما القوية بحكم صلة القرابة.

مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 7

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 7 والقنوات الناقلة له، إذ تبدأ الحلقة في تمام الساعة 6:15 مساءً على شاشة قنوات CBC، وفي الوقت نفسه يتم عرضها على التلفزيون المصري بالقناة الثانية، تزامنًا مع أذان المغرب وتوقيت الإفطار.

القنوات الناقلة لمسلسل يوتيرن

ويعرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 7، على شاشة قناة المحور في تمام الساعة 8 مساءً، وبعدها على شاشة قناة ON في الساعة 10:30 مساءً، وفي الـ11:30 مساءً على شاشة قناة الحياة.

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، وعدد من نجوم الفن، بينهم كريم قاسم، توفيق عبدالحميد، أيمن قيسون، صفاء الطوخي، محمود حجازي وعبير صبري، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.