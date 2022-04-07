محمود حافظ يرفض التفاوض مع توفيق عبدالحميد في مسلسل يوتيرن الحلقة 6

دارت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 6 بطولة ريهام حجاج «يارا»، حول مصارحتها لوالدها توفيق عبدالحميد «الدكتور حاتم الكردي» بتفاصيل حادثها مع ابن خالتها كريم قاسم «خالد»، والذي أسفر عن وفاة سيدة بعد أن صدمتها السيارة.

مسلسل يوتيرن الحلقة 6

في الوقت نفسه ضمن أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 6 بطولة ريهام حجاج، استمرت صديقة «يارا» التي تلعب دورها نانسي صلاح في التقرب من زوج صديقتها أيمن قيسون «يوسف»، ومحاولة تشكيكه في زوجته، بينما كانت «يارا» مع «خالد» في المستشفى بعد إصابته في الشجار بينه وبين مصور الحادث «شوقي» والذي يجسد دوره الفنان محمود حافظ.

شوقي يحرر محضرا ضد خالد في الحلقة 6 مسلسل يوتيرن

وخلال جلسة ريهام حجاج «يارا» مع والدها «الدكتور حاتم الكردي» تلقت رسالة من «شوقي» يخبرها بأنه حرر محضرا ضد «خالد» بتفاصيل شجارهما، وطلب منها مقابلته للتفاوض على مبلغ 20 مليون جنيه مقابل سكوته عن الحادث، وتسليمها الموبايل والصور.

ويذهب «الدكتور حاتم» والد «يارا» إلى «خالد» للتفكير في حل بخصوص أزمة الحادث، ويقررا الاتصال بـ«شوقي» للتفاوض معه، إلا أنه رفض ذلك، وأبلغهما أنه لن يتفاوض إلا مع «يارا»، وأكد لوالدها أنه يعلم عنه كله شيء.