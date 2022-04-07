تفاصيل استدراج سائق توك توك وضربه بـ7 طعنات بمنطقة دار السلام

شهدت منطقة دار السلام واقعة مآساوية، حين أقدم 3 أشخاص على استدراج سائق توك توك وضربه بـ 7 طعنات بمنطقة دار السلام.

7 طعنات في الظهر والذراع

روى شقيق الضحية كواليس الواقعة لـ«الوطن» قائلًا «يوم الأربعاء اخويا اشتري توك توك بمقدم 17 ألف جنيه، وكان متبقي باقي المبلغ، واشتغل لغاية يوم الخميس الصبح، شاورله 3 أشخاص عشان يوصلهم، خلوه راح منطقة بعيدة وضربوه 7 طعنات في الظهر وفي الذراع، وسرقوا التوك توك بتاعه».

استدراج بغرض السرقة

وردت إشارة الى قسم شرطة مصر القديمة من أحد المستشفيات، تفيد وصول شاب يدعي محمد.ع 18 سنة، به عدة طعنات فى أماكن متفرقة من جسده، وتم عمل الإسعافات اللازمة له، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وبسؤال المجنى عليه تبين أنه سائق توك توك واتهم 3 أشخاص بإيقافه لتوصيلهم الى إحدى الأماكن، وفى الطريق تفاجأ بهم يعتدون عليه بعدة طعنات أثناء مقاومته، وقاموا بسرقة التوك توك الخاص به وفروا هاربين، ويكثف رجال الشرطة من جهودهم لضبط مرتكبي الواقعة.