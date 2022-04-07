حكاية جريمة.. سائق توك توك يكشف لغز العثور على جثث 3 أطفال متفحمين

في 10 يوليو من عام 2018، عثر أهالي منطقة الطالبية على جثث 3 أطفال متفحمين بجوار أحد الفنادق الشهيرة، تبين أن الأم تخلصت منهم بعد وفاتهم في حريق الشقة، لكونهم دون شهادات ميلاد حيث أن هؤلاء الأطفال كانوا نتيجة علاقات غير شرعية.

بداية البلاغ

كشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية بالجيزة، تلقت بلاغا بالعثور على جثث 3 إطفال بجوار أحد الفنادق بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبالانتقال تبين أن الأطفال متفحمين وتم نقل الجثث لمشرحة زينهم للتشريح وبيان سبب الوفاة.

فريق بحث

وأضافت التحقيقات أنه تم تشكيل فريق بحث من مباحث الجيزة بالتنسيق مع ضباط الأمن العام، وتبين أن مسرح الواقعة لا يوجد بجواره كاميرات مراقبة، فتم تفريغ كاميرات المراقبة بنطاق دائرة قسم الشرطة في محاولة أن تكون إحدى تلك الكاميرات رصدت أي مقطع فيديو يقود فريق البحث للجاني.

سائق توك توك يكشف اللغز

بعد مرور 48 ساعة من الواقعة، إذا بفريق البحث يتلقى اتصالا هاتفيا من النيابة العامة بحضور سائق توك توك وكشف مرتكب الواقعة، وعلى الفور انتقل فريق البحث وتم اصطحاب سائق التوك توك إلى مسرح الواقعة، والذي أكد أنه في ساعة متأخرة من الليل طلبت منه إحدى السيدات توصيلها إلى منطقة كفر الجبل بالهرم شرط أن يذهب معها لأخذ بعض الأغراض من شقتها، وذهب معها إلى منزلها وانتظر في الشارع حتي حضرت هي وصديقة لها حاملين بعض الأغراض، وأضاف سائق التوك توك بأنه في منطقة العثور علي الجثث طلب منهما أن ينزلا من التوك توك بسبب الرائحة الكريهة التي تخرج من المتعلقات التي يحملونها، وبالفعل نزلتا وذهب هو إلى أن عرف بالواقعة فقرر الإبلاغ.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمتين وتبين أن والدة الأطفال الثلاثة تقيم بصحبه صديقتها ويعملان في ملهى ليلي في الهرم، وكانت تترك الأطفال وتغلق عليهم باب الشقة، ويوم الواقعة قام أحد الأبناء بإشعال النيران في الشقة أثناء اللعب بالكبريت ما أسفر عن وفاتهم جميعا.

وأشارت التحقيقات أن الأطفال لم يكن لديهم شهادات ميلاد حيث أنهم نتيجة علاقات غير شرعية مع عدد من الرجال، ولذك قررت التخلص من الجثث دون الإبلاغ عن الواقعة.