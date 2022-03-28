السيطرة علي حريق في شقة سكنية بمنطقة دار السلام: لا خسائر في الأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق محدود نشب في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة دار السلام، ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ باندلاع حريق

وتلقت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة دار السلام ، وعلي الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وبالإنتقال تبين نشوب حريق محدود في شقة سكنية، وتم فرض كردون أمني حول العقار محل البلاغ.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة علي النيران خشية امتدادها الي باقي شقق العقار، وتمكنت القوات من السيطرة علي النيران وإخمادها، ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفلين وإصابة 4 من أسرة واحده

وفي سياق آخر لقي طفلان مصرعهما بينما أصيب 4 آخرين من أسرة واحده في حريق نشب بشقتهم في محافظة الأسماعيلية، وتم نقل الجثتين والمصابين الي المستشفي وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالاسماعيلية بلاغا بنشوب حريق في شقة سكنية ، وعلي الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء ، وبالإنتقال تبين نشوب حريق هائل في شقة سكنية ، وتم فرض كردون أمني حول العقار محل البلاغ خشية امتداد النيران لباقي الشقق السكنية بالعقار.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة علي النيران وإخمادها، وأسفر الحريق عن وفاه طفلين بينما أصيب 4 آخرين من الأسرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف علي أسباب الحريق وبيان اذا كانت توجد شبهه جنائية في الحريق من عدمه وصرحت بدفن جثتي الطفلين.