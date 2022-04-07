الكنيسة تكشف تفاصيل استشهاد القمص أرسانيوس كاهن «العذراء» بالإسكندرية

أعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، استشهاد القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس كرموز في الإسكندرية، في حادث إجرامي.

طعن في الرقبة

وقالت البطريركية، في بيان لها، إنه في الساعة الثامنة من مساء اليوم، تعدى شخص في منطقة سيدي بشر بطعن القمص أرسانيوس وديد في رقبته، ما أدى إلى قطع بالشريان الرئيسي، وألقي القبض على الجاني، ونقل القمص أرسانيوس إلى المستشفى في سيدى جابر، وتمت عدة محاولات لإنعاش القلب، لكن لم يستجب.

معلومات عن القمص أرسانيوس

وبحسب البطريركية فإن القمص أرسانيوس وديد وهو من مواليد 1966، وسيم كاهنًا بيد الراحل البابا شنودة الثالث في 16 يونيو 1995، ونال درجة القمصية في 16 أكتوبر 2021 على يد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا، أعلنت فيه تمكن الخدمات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط مسن عمره 60 عامًا، اعتدى على رجل دين مسيحي في أثناء سيره بالكورنيش في منطقة سيدي بشر بالإسكندرية باستخدام «سكين» كان بحوزته، ونقل المصاب لأحد المستشفيات؛ لتلقي العلاج إلا أنه توفي حال إسعافه، واتخذ الإجراءات القانونية.