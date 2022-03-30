الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة تتزين بفانوس وزينة رمضان (صور وفيديو)

تزين مقر كنيسة الأقباط الكاثوليك بمحافظة البحر الأحمر، بزينة وفانوس شهر رمضان المبارك، في مشاركة مجتمعية تعكس الوحدة الوطنية لأطياف الشعب المصري لاستقبال الشهر الكريم.

القمص يؤانس يعلق فانوس وزينة رمضان بالكنيسة

وأشار القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، إلى أنه في إطار المشاركة المجتمعية مع الشعب المصري حرص على تعليق الزينة والأنوار وفانوس رمضان بمقر كنيسة الأقباط الكاثوليك بالغردقة، وذلك كعادة سنوية يحرص عليها بكل حب وسرور، لافتًا إلى حرصه سنويا على تعليق زينة رمضان.

وأضاف القمص يؤنس أديب، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، إنه يحرص على مشاركة المسلمين الاحتفال سنويًا بقدوم شهر رمضان المبارك، من خلال تعليق الزينة والأنوار، مؤكدا أهمية العمل بمبدأ الأخوة الإنسانية، والتي تهدف إلى الإخاء بين الناس والمحبة َوالمودة بين أطياف الشعب.

معارض «أهلا رمضان» بالبحر الأحمر

وفي سياق آخر، أشار اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر إلى افتتاح أكثر من معرض لـ«أهلا رمضان» بمدن المحافظة، لتوفير كل السلع الغذائية المتنوعة بأسعار مخفضة وتقل عن مثيلاتها في الأسواق ومنافذ البيع الأخرى.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية بصفة دورية للتصدي لجشع التجار ومحاربة الغلاء والمساهمة في تخفيف العبء عن أهالي البحر الأحمر، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان المبارك.