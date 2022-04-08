جيهان خليل تعنف صديقتها بعد زواجها من داعشي في مسلسل العائدون الحلقة 6

شهد مسلسل العائدون الحلقة 6 ظهور الفنانة جيهان خليل، إذ تُجسد دور فتاة تعيش في إحدى المناطق التي يُسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي، وتجمعها صداقة كبيرة مع أخرى، تزوجت منذ فترة قصيرة من أحد قادة التنظيم هناك.

وظهرت جيهان خليل في أول مشاهد مسلسل العائدون الحلقة 6 وهي تجلس مع صديقتها، حيث عنفتها بشكلٍ كبير، بعد زواجها من أحد قادة التنظيم، مؤكدة لها أنّ هذا القرار خاطئ ولم يكن يجب حدوثه من الأساس، وستكون له نتائج سلبية كبيرة، لا سيما وأنهما تزوجا دون سابق معرفة أو وجود قصة حب تجمعها.

صديقة جيهان خليل في مسلسل العائدون الحلقة 6 تشكو من سلوك زوجها الداعشي

وأبدت صديقة جيهان خليل في مسلسل العائدون الحلقة 6 شكواها من سلوك زوجها، حيث إنه قليل الكلام معها، ولم يكشف عن وجهه حتى الآن، إذ أنه لم يكسب ثقتها بعد.

أمينة خليل بالنقاب في مسلسل العائدون

وارتدت الفنانة جيهان خليل، في مسلسل العائدون الحلقة 6، النقاب برفقة صديقتها، واللتان حرصتا على التوجه إلى أحد الميادين، حيث يُنفذ الجهاز الأمني لتنظيم، حكم القتل في أحد العناصر، يدعون أنّ ذلك شرع الله، وذلك بعد محاولته الهرب من أرض الخلاف، مُعتبرين أنه يستحق القتل لخيانته الله ورسوله، ويكون عبرة لكل من تسول له نفسه الفرار من بينهم.

ووجهت جيهان خليل لومًا لصديقتها، بعد وجودهما في مكان قتل أحد عناصر التنظيم، إلا أنّ صديقتها قالت: «أنا مش بحب منظر الدم، لكن بفرح بتنفيذ شرع الله، لأن ده بيثبت أركان الخلافة».