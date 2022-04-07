تصدر مسلسل العائدون مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لما يتضمنه من أحداث مهمة، خاصًة بعد عرض الحلقة الخامسة منه، والتي شهدت عدة لمسات شيقة، مثل ظهور الفنانة القديرة إسعاد يونس، كضيف شرف، والتي سلطت من خلال دورها حجم التطوير الذي تشهده الدولة المصرية، لذلك بدأ عدد كبير من متابعي هذا العمل الدرامي، البحث عن مواعيد عرض مسلسل العائدون الحلقة 6 بطولة أمير كرارة والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض مسلسل العائدون الحلقة 6 بطولة أمير كرارة

تأتي مواعيد عرض مسلسل العائدون الحلقة 6 بطولة أمير كرارة والقنوات الناقلة، عبر شاشة DMC يوميًا في الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساءً، على أن تكون الإعادة في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، بينما الإعادة الأخرى في الساعة الخامسة إلا خمسة مساءً.

القنوات الناقلة لمسلسل العائدون الحلقة 6 بطولة أمير كرارة

وتكون مواعيد عرض مسلسل العائدون الحلقة 6 بطولة أمير كرارة والقنوات الناقله، على شاشة DMC دراما، في تمام الساعة الواحدة إلا ربع بعد منتصف الليل، ويُعاد مرتين، الأولى في الساعة الثامنة صباحًا، والثانية في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

أهم أحداث الحلقة 5 من مسلسل العائدون

وفي نهاية الحلقة السابقة من مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة، نجد «كرارة»، ينجح في تتبع حركة «عزام»، ويتمكن من القبض عليه داخل أتوبيس عام، ثم يعرف بعد ذلك مكان القنبلة التي وضعها «عزام»، داخل دار القضاء العالي، وخلال لحظات معدودة، وصل أحد خبراء المفرقعات لإبطال مفعول هذه القنبلة، وبالفعل ينجح في ذلك وينقذ الموقف.