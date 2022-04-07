مسلسل العائدون الحلقة 5.. إعلام الإخوان يزيف الحقائق مقابل الأموال

أبرز مسلسل العائدون الحلقة 5، دور الإعلام المُعادي للدولة المصرية، والذي يُبث من خارج البلاد، ويُدار من شخصيات مصرية، حيث تمثل ذلك من خلال الفنان أيمن عزب، الذي يُجسد دور مذيع، وميدو عادل مُعد في القناة.

أيمن عزب يضلل جمهور «بث الحقيقة» في مسلسل العائدون الحلقة 5

وظهر أيمن عزب، في مسلسل العائدون الحلقة 5، وهو يُقدم إحدى حلقات برنامجه، الذي يحمل اسم «بث الحقيقة»، حيث يُكذب واقعة نجاح الأجهزة الأمنية في إحباط تفجير مبنى دار القضاء العالي، وذلك رغم إيمان مُعد البرنامج بأنّ الواقعة حقيقية بناءً على معلومات مؤكدة من قبل أصدقاءه بالقاهرة.

استغلال العاملين في قنوات معادية لمصر

وسلّط مسلسل العائدون الحلقة 5 الضوء على هذه الشخصيات التي تعمل في القنوات المُعادية لمصر، مقابل جني الأموال وصالحهم الشخصي، حيث ظهر ميدو عادل، وهو يشكو للمُذيع من عدم حصوله على راتبه الشهري منذ 3 شهور تقريبًا، بينما حاول المُذيع امتصاص غضبه وتضليله بأنّ ترك مصر وعمل في الإعلام لإيمانه بأفكار معينة وليس الأموال، كما أنّ القناة تُعاني من ظروف اقتصادية صعبة.

هاني رمزي ضيف شرف مسلسل العائدون

وأبرز مسلسل العائدون الحلقة 5، محاولات مسؤولي الإعلام المُعادي لجني الأموال، حيث ظهر الفنان هاني رمزي كضيف شرف في الحلقة، والذي يعمل في وكالة إعلانية خارج البلاد، إذ قال لـ«ميدو عادل» إنّ «صاحب القناة اشترى بيت بـ4 مليون دولار، والمذيع عزت لسه مغير عربيته.. وبيغيرها كل سنة، وتميمي بيسافر كل شوية ويجيب فلوس للمحطة تمويل من برة».