مسلسل العائدون الحلقة 5.. «داعش عمل غسيل مخ لـ محمد عز»

نجحت الأجهزة الأمنية خلال ملخص مسلسل العائدون الحلقة 5 في إحباط تفجير مبنى دار القضاء العالي، والقبض على «عزام» الذي يُجسد دوره الفنان محمد عز، أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

محمود عبد المغني يحقق مع محمد عز في ملخص مسلسل العائدون الحلقة 5

وحقق محمود عبد المغني، أحد أفراد جهاز المخابرات، في ملخص مسلسل العائدون الحلقة 5، مع «عزام»، حيث أعرب الأخير عن ندمه الشديد للتحولات الجذرية التي حدثت في حياته، وانضمامه إلى تنظيم داعش الإرهابي، لا سيما وأنه يحترف مهنة الكهرباء، وكان يعتمد عليها في حياته.

محمد عز: أنا اتخنقت من الدنيا ومن حياتي

وقال «عزام»، خلال ملخص مسلسل العائدون الحلقة 5 عن انضمامه للتنظيم: «أنا اتخنقت من الدنيا والناس وحياتي كلها، أنا راجل كهربائي معرفش غيرها في حياتي.. فكنت بفتش علي النت على حاجة عن الكهرباء، وعرفت أعمل القنابل وتجميعها، دخلت على النت ملقتش غير كدة».

وتحدث «عزام» الذي يقوم بدوره الفنان محمد عز، عن مصدر الأموال التي يُنفقها على شراء مكونات القنابل، وإنّ كانت من تنظيم داعش أو غيره، قائلًا: «كان معايا فلوس حوشتها تبقى مصدر أمان لأولادي بعد ما أموت، لكن صرفت منهم جزء على مكونات القنبلة».

وندم «عزام» على تدمير مستقبله بإرادته وبإرادة تنظيم داعش، دون النظر إلى مستقبل زوجته وأبناءه، حيث قال: «ساعدوني.. مش عشاني.. ساعدوني عشان خاطر عيالي».