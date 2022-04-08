مسلسل العائدون الحلقة 6.. تنظيم سوري يخطط لدخول عناصر داعش مصر

أبرز مسلسل العائدون الحلقة 6 مساعي أحد التنظيمات السورية لتهريب عناصر تنظيم داعش الإرهابي منطقة الشرق الأوسط إلى مصر، لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية.

تنظيم داعش يجهز 80 ألف شخص ويُدربهم على حروب العصابات

وقال أحد مسؤولي التنظيم، في مسلسل العائدون الحلقة 6، إنّ تنظيم داعش بذل جهودًا ضخمة في سوريا، من خلال إعداد وتحضير نحو 80 ألف مقاتل، وتدريبهم على حروب العصابات، راغبًا في استغلال هذا العدد الضخم لتحقيق أهداف مهمة وكثيرة لصالح التنظيم في المنطقة.

ويرى أحد مسؤولي التنظيم في مسلسل العائدون الحلقة 6 أنّ توزيع هذا الكم من الإرهابيين أمرٌ سهل، لاسيما وأنهم ليسوا معروفين للأجهزة الأمنية، من السهل انتقالهم بين البلدان، لاسيما حال عودتهم لوطنهم مُجددًا.

خطة دخول عناصر داعش إلى مصر

وأشار إلى أنّ تلك العناصر، عندما انضمت إلى تنظيم داعش، جرى تغيير هويتهم إلى أسماء مغايرة تمامًا، لذلك عندما يعودون إلى أوطانهم بهويتهم الحقيقية، لن يتم اكتشاف أمرهم.

ويسعى التنظيم السوري، في مسلسل العائدون الحلقة 6، إلى توزيع عناصر داعش، وسفرهم إلى مصر، وانتشارهم في المحافظات المختلفة، ليكونوا جماعات تُسمي بـ«الخلايا النائمة»، ويكونوا على استعداد لتوجهيهم في أي وقت وأي مكان.