عاجل.. النائب العام يأمر بسرعة إنجاز التحقيقات في واقعة قتل كاهن «العذراء» بالإسكندرية

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي يأمر بسرعة إنجاز التحقيقات في واقعة قتل القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك، وذلك في بيان نشرته النيابة العامة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» جاءت فيه تفاصيل مقتل كاهن الإسكندرية القمص أرسانيوس وديد الحادثة البشعة التي وقعت منذ ساعات في الإسكندرية.

الأهالي ضبطوا القاتل

ونشرت النيابة العامة بيانًا كشفت فيه تفاصيل مقتل كاهن الإسكندرية القمص أرسانيوس وديد جاء فيه: «تلقت النيابة العامة إخطارًا بضبط الأهالي لشخص اعتدى بسلاح أبيض على كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك أثناء سيره بطريق الكورنيش».

وأضافت النيابة العامة في بيانها عن تفاصيل مقتل كاهن الإسكندرية القمص أرسانيوس وديد: «وقد توفي المجني عليه بالمستشفى متأثرًا بإصاباته من جراء ذلك الاعتداء، وبعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام أمرَ سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة».

تحريات عاجلة حول الواقعة وعرض المتهم على النيابة

وتابعت: «وانتقلت النيابة العامة على الفور لمناظرة الجثمان، فتبينت ما به من إصابات، وندبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه بيانًا للإصابات وسبب الوفاة، كما عاينت مسرح الواقعة، وكلفت الشرطة بإجراء التحريات العاجلة حول الواقعة».

وأكدت النيابة انها استجوبت المتهم: «وقد عُرِض المتهمُ على النيابة العامة لاستجوابه -وذلك بعد أن قام الأهالي بضبطه، والتحفظ عليه وعلى السلاح الذي استخدمه، حتى وصلت قوات الشرطة- وجارٍ استجوابُه، وسؤالُ شهود الواقعة، واستكمالُ التحقيقات».

وكانت بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، أعلنت استشهاد القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس كرموز في الإسكندرية، في حادث إجرامي.