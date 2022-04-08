تفاصيل مقتل كاهن الإسكندرية.. طعنه مسن بسكين أثناء سيره على الكورنيش

كشفت النيابة العامة في بيان لها، عن تفاصيل مقتل كاهن الإسكندرية الذي لقي حتفه بعدما طعنه مسن، إذ أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية استشهاد القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس كرموز في الإسكندرية، في حادث إجرامي.

تفاصيل مقتل كاهن الإسكندرية

وتلقت النيابة العامة إخطارًا بضبط الأهالي لشخص اعتدى بسلاح أبيض على كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك في أثناء سيره على طريق الكورنيش، وكشفت تفاصيل مقتل كاهن الإسكندرية بالإشارة إلى أن المجني عليه توفي بالمستشفى متأثرًا بإصاباته من جراء ذلك الاعتداء، وأمر النائب العام بالتحقيق العاجل في الواقعة.

الكنيسة تصدر بيانا حول تفاصيل مقتل كاهن الإسكندرية

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية أصدرت بيانا كشفت فيه تفاصيل مقتل كاهن الإسكندرية معلنة أنه في الساعة الثامنة من مساء أمس، تعدى شخص في منطقة سيدي بشر بطعن القمص أرسانيوس وديد في رقبته، ما أدى إلى قطع بالشريان الرئيسي، موضحة أنه ألقي القبض على الجاني، ونقل القمص أرسانيوس إلى المستشفى في سيدى جابر، وحدثت عدة محاولات لإنعاش القلب، لكن لم يستجب.

تفاصيل حول حياة كاهن الإسكندرية

وولد القمص أرسانيوس وديد عام 1966، ويبلغ من العمر 56 عام وسيم كاهنًا بيد الراحل البابا شنودة الثالث في 16 يونيو 1995، ونال درجة القمصية في 16 أكتوبر 2021 على يد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وكانت وزارة الداخلية نشرت بيانا، أعلنت فيه تفاصيل مقتل كاهن الإسكندرية وكشفت معلومات عن الجاني، حيث تمكنت الخدمات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط مسن عمره 60 عامًا، اعتدى على رجل دين مسيحي في أثناء سيره بالكورنيش في منطقة سيدي بشر بالإسكندرية باستخدام «سكين» كان بحوزته.