Extra New تستعرض جهود الدولة في الصحة.. 6 مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار

عرضت قناة «Extra New » تقريرا يستعرض جهود الدولة في قطاع الصحة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع العمل على التوسع في المبادرة الصحية ضمن مبادرة 100 مليون صحة والكشف على مرضى فيروس سي، وإنهاء قوائم الانتظار بتكلفة 6 مليارات جنيه.

مبادرات صحية لدعم صحة المرأة والأطفال

وأطلقت الدولة مبادرات عدة للاهتمام بصحة المرأة المصرية، منها مبادرة لصحة المرأة وصحة الجنين، ومبادرة لاكتشاف ضعف السمع وعلاجهم في نهاية 2019، ثم مبادرة للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم في عام 2020 الموجهة لطلاب المدارس.

وكشف التقرير عن توسع الدولة في إطلاق المبادرات الصحية بالرغم من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ومنها مبادرة للكشف عن الكلى ومتابعة أيضا مرضى كورونا في المنازل.

عدد المشروعات الصحية المنفذة وتكلفتها

واستعرض التقرير المذاع مساء أمس الخميس، تقرير وزارة التخطيط التي أشارت إلى الانتهاء من تنفيذ 289 مشروعا بقطاع الصحة بتكلفة 9.6 مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثة الماضية ضمن جهود الدولة لتطبيق التأمين الصحي الشامل، وتم تطوير 310 وحدات في المرحلة الأولى لمحافظات التأمين الشامل، و52 مستشفى و176 منشأة صحية طبقا لمعايير الجودة، ولم تدخر الدولة جهدا في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حيث كانت من أوائل الدول الإفريقية التي توفر اللقاحات وتصنعها بداخلها، مبينا أن الدولة تولي اهتماما وافر بجال الصحة.