جنوب سيناء تسجل «صفر» إصابات كورونا في 10 أيام

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تأتي في المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية، بالنسبة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه جرى تطعيم كل أهالي المحافظة، بدايةً من رأس سدر وحتى طابا، حيث حصل معظم المواطنين على الجرعة الثانية والثالثة التنشيطية.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، في تصريحات اليوم الخميس، أن العاملين في القطاع السياحي بالمدن السياحية، حصلوا علي الجرعة الثالثة التنشيطية ضد فيروس كورونا، وقال إن الدولة استطاعت توفير اللقاح للجميع، من خلال حملات التطعيم، التي قامت بالمرور على الوديان والتجمعات البدوية، من اجل ضمان حصول الأهالي على اللقاح.

«صفر» إصابات جديدة بفيروس كورونا

وأكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل، أن مديرية الصحة لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ 10 أيام، مؤكداً أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في جنوب سيناء «صفر»، وأوضح أن الانخفاض في الإصابات يرجع إلى عدة أسباب، أهمها وعي المواطنين بخطورة الفيروس، والالتزام بتطبيق ضوابط مواجهة كورونا، وحصول معظم أهالي المحافظة على جراعات اللقاح كاملة.

وأضاف «رخا» أن نسبة اللقاحات في محافظة جنوب سيناء بلغت 210% من عدد السكان، وقال إن هناك حملات تقوم بها فرق الرصد والتتبع بالمديرية، للتأكد من حصول المواطنين على اللقاح، ومتابعة شهادة الحصول على اللقاح.

الحجر الصحي والشهادة المميكنة

وقال وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء إن إجراءات الحجر الصحي في المطارات والمنافذ والموانئ بالمحافظة تطبق فيها إجراءات منع انتشار الفيروس، في مطار شرم الشيخ الدولي، يخضع السياح وغيرهم من الوافدين إلى مجموعة من الضوابط، منها ان يكون لديه شهادة معتمدة تفيد بحصوله على اللقاح، او تحليل (PCR) حديث لم يمر عليه 72 ساعة.

وتابع أن هذه الإجراءات مطبقة دولياً في المطارات والموانئ والمنافذ البرية، مشيراً إلى أن مستشفى شرم الشيخ الدولي، بالإضافة إلى 6 مراكز طبية، تقوم باستخراج الشهادات المميكنة لراغبي السفر خارج البلاد.