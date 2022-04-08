حياة كريمة تكرم «عم عادل» وتمنحه ميداليتها.. «ويؤثرون على أنفسهم»

«وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»، هكذا وصف المولى جل وعلا أهل العطاء، ممن يعطون وهم في أشد الحاجة، وهكذا ذكرهم الله في آيات تتلى إلى يوم القيامة، وهكذا ظهر عم عادل، عامل النظافة الذي ضرب المثل في العطاء والطيبة، بعدما حصل على مبلغ مالي قبل أن يعطي محتاجا آخر من نفس المبلغ.

«عم عادل» الذي أصبح من أبطال حياة كريمة وحصل على ميداليتها، ابن «كفر شكر» بمحافظة المنوفية، والذي يبلغ من العمر 55 عاما وتغطي الطيبة والإنسانية ملامح الشقاء في وجهه القمحي، قابل مذيع برنامج حياة كريمة المذاع عبر فضائية «dmc» والذي تحدث معه عن حياته.

لم تزد كلمات عم عادل عن الشكر والرضا، ولم يلفظ لسانه إلا بالثناء على الله قائلًا: «الحمد لله رضا ورضا من عند الله كله رضا من الله»، قبل أن يمنحه مذيع برنامج «حياة كريمة»، مبلغ 500 جنيه، ليقرر «عم عادل» على الفور أن يمنح المبلغ لزوجته لتشتري «2 كيلو لحمة وبلح»، مؤكدًا أنها ستدعو لصاحب هذه النفحة الطيبة.

عطاء رغم الحاجة

وبعدما تركه المذيع بساعات جلس بجواره رجل «فواعلي» كبير السن يمسك «شاكوش وأجلة ومسمار» في يده، وأخرج رغيف عيش وأخذ يضعه في الماء ثم يأكله، وعلى الفور ذهب له «عم عادل» وسأله عن سبب أكله العيش بالماء ليخبره أنه لم يعمل اليوم ولم يحصل على أي أجر.

ولم يفكر «عم عادل»، وعلى الفور أخرج مبلغا من جيبه وأعطاه للرجل قائلًا له: «روح هات لك سندوتشين كلهم»، في تجسيد لقول الله تعالى: «وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ».

مذيع حياة كريمة يعود لعم عادل

وعاد مذيع «حياة كريمة» الذي كان يراقب الوضع من بعيد لـ«عم عادل»، وسأله عن الرجل وقصته وأخبره أنه رفض أن يأكل لحوما هو وزوجته، بينما لا يجد هذا الرجل ما يسد رمقه، وقرر على الفور أن يعطيه من الأموال التي حصل عليها، واستحق عم عادل أن يكون من أبطال حياة كريمة.

ورفض الرجل الحصول على مبلغ آخر، مؤكدًا أنه في قمة السعادة والرضا: «ربنا إداني أهوه، ومش هنقول هات وننتش.. شوف غيري» وبعد إلحاح حصل على مبلغ من حياة كريمة وقرر أن يكون أول إنفاق من هذا المبلغ زكاته، وهكذا هم الطيبون وأهل العطاء.