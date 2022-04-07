«حياة كريمة» توزع 350 ألف كرتونة ضمن «حملة المليون» بمشاركة 9 آلاف متطوع

قبل انطلاق شهر رمضان المعظم بدأت مبادرة حياة كريمة في إطلاق قوافل "وصل الخير" والتي انطلقت في ربوع مصر كافة، من أجل تحقيق الحياة الكريمة للفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا والفئات الأولي بالرعاية، وتزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

توزيع 350 ألف كرتونة مواد غذائية ضمن حملة المليون

وأعلنت مؤسسة "حياة كريمة"، في بيان اليوم، عن نجاح قوافل "وصل الخير" ضمن حملة "المليون كرتونة" في توزيع 350 ألف كرتونة مواد غذائية، وذلك على مستوى كافة محافظات الجمهورية، و استطاعت فرق الرصد الميداني والمتطوعين بمؤسسة حياة كريمة والبالغ عددهم 850 فرقة في محافظات الجمهورية كافة، بإجمالي تخطي 9000 متطوع في توزيع 350 ألف كرتونة من العدد المستهدف للحملة وهو توزيع مليون كرتونة مواد غذائية علي الفئات الأولي بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية، حيث تم التوزيع في 24 محافظة وهم "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الغربية، الوادي الجديد، ومطروح).

حملة المليون كرتونة ضمن حياة كريمة

وتقم فرق الرصد الميداني والمتطوعين بمؤسسة "حياة كريمة" بدور كبير في حملة المليون كرتونة، بالإضافة الى جهود ومتطوعي الجمعيات القاعدية في كافة المحافظات، وذلك لتحديد الفئات المستحقة، حيث يبدأ دورها من استقبال الشاحنات التي تحمل صناديق الحماية الاجتماعية وتخزينها ثم توزيعها علي المستحقين في كافة المحافظات خلال شهر رمضان.

انطلاق قوافل وصل الخير ضمن حملة "المليون كرتونة"

الجدير بالذكر أن قوافل "وصل الخير" ضمن حملة "المليون كرتونة"، تأتي في إطار إيمان مؤسسة "حياة كريمة" بالدور المجتمعي تجاه الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الاكثر فقراً، في محافظات الجمهورية كافة، بالشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح بهدف توفير كافة سبل الحياة الكريمة ومساندة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي; من أجل ضمان عدم تكرار التوزيع بذات القرى وتوحيدًا للجهود وضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل.