محافظ أسيوط: 236 مشروعا للمياه بـ2.7 مليار جنيه ضمن «حياة كريمة»

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في مكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء مهندس هشام درة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق تنمية مستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

استعراض موقف مشروعات المياه بأسيوط

وقال محافظ أسيوط، إنّ اللقاء تضمن استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه ومد وتدعيم أخرى، إضافة إلى أعمال إنشاء محطات مياه مرشحة كبرى وإعادة تأهيل محطات أخرى بالقرى المستهدفة بعدد 7 مراكز، والتي بلغت تكلفتها الإجمالية حتى الآن نحو 2.7 مليار جنيه بعدد مشروعات تجاوز 236 مشروعًا.

وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات وفقًا للخطة الزمنية ومعايير الجودة وتذليل العقبات لسرعة تنفيذ الأعمال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أنّ الدولة تعمل بجميع أجهزتها على تقديم خدمات أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيقا لاستراتيجية مصر2030 وتنفيذا لخطط التنمية المستدامة.

تقديم الدعم وتذليل العقبات

وأشار إلى تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات كافة، للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم، والعمل على الارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية لتغيير واقع حياة المواطنين على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية الأخرى، لافتا إلى أنّ المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة/ بإجمالي 149 قرية و894 تابعا.

ويجري تنفيذ مشروعات حتى الآن بلغت 1154 مشروعا بتكلفة إجمالية 20 مليارا و217 مليون جنيه، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح، فيما يتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي منفلوط وديروط، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا، ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

الأعمال التنفيذية في 6 محطات كبرى

واستعرض رئيس مجلس إدارة شركة المياه، الموقف التنفيذي لمشروعات مد وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي والأعمال التنفيذية الجارية بـ6 محطات مرشحة كبرى، وإعادة تأهيل لــ7 محطات أخرى، وتنفيذ 27 بئرا وعدد 2 وحدة معالجة أملاح الحديد والمنجنيز بقرى ومراكز المحافظة، فضلًا عن المتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال خلال مراحل التنفيذ المختلفة تنفيذًا لخطة الشركة لرفع مستوى كفاءة وجودة مياه الشرب وتحسن نسبة التغطية بالصرف الصحي.