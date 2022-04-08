سعر الدولار اليوم الجمعة 8-4-2022.. مستقر بعد عدة ارتفاعات

سجّل سعر الدولار اليوم الجمعة 8-4-2022 في مصراستقرارا سعريا عقب عدة ارتفاعات كانت حصيلتها 7 قروش خلال الأسبوع الجاري.

جدير بالذكر إلى أن العملة الأمريكية شهدت صعودَا تجاوز نسبته 16% منذ أواخر الشهر الماضي.

أعلى سعر لبيع وشراء الدولار اليوم

وجاء بنك الأهلي الكويتي في صدارة البنوك، التي تباع له العملة الأمريكية بسعر 18.30 جنيه، فيما جاء الأهلي اليوناني كأفضل بنك يشترى منه الدولار بسعر 18.34 جنيه.

سعر الدولار يوم الجمعة 8-4-2022 في مصر

واستقر سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة وبيع الدولار بسعر 18.39 جنيه مقابل 18.29 جنيه للشراء في بنوك «العربي الأفريقي - بلوم - قناة السويس - المصرف المتحد - العقاري العربي الدولي - التنمية الصناعية - أبوظبي التجاري - الإسكندرية - الأهلي المتحد - hsbc».

وبيع الدولار بسعر 18.38 جنيه مقابل 18.28 جنيه للشراء في بنوك «البنك المركزي المصري - كريدي أجريكول - البركة - الشركة المصرفية العربية الدولية - أبو ظبي الإسلامي - فيصل الإسلامي»، فيما بيع الدولار بسعر 18.37جنيه مقابل 18.27 جنيه للشراء في بنوك «مصر - الأهلي المصري - مصر إيران للتنمية».

ويباع الدولار في بنوك مصر إيران للتنمية - الكويت الوطني بسعر 18.36 مقابل 18.26 جنيه للشراء، وبيع الدولارباقل سعر في بنك التعمير والإسكان 18.30 جنيه للبيع و18.20 جنيه للشراء.

عملات غير مدعومة بالبنوك المصرية

ريال يمني مقابل الجنيه بيع بسعر 0.073 جنيه

-جنيه سوداني مقابل الجنيه 0.041 جنيه

- الليرة اللبنانية مقابل الجنيه تباع بسعر 0.12 جنيه

- الليرة التركية تباع بسعر 1.243 جنيه

- هريفينا أوكرانية تباع بسعر 0.622 جنيه

-الروبل الروسي يباع بسعر 0.229 جنيه

- الدولار النيوزلندي يباع بسعر 12.634 جنيه

- رينغيت ماليزي يباع بسعر4.346 جنيه