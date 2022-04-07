سعر الدولار اليوم الخميس 7-4-2022 فى البنوك المصرية.. صعد 4 قروش

سجّل سعر الدولار اليوم الخميس 7-4-2022 في البنوك، استقرارا سعريا مع بداية التعاملات اليومية، وشهدت العملة الأمريكية ارتفاعا خلال الـ7 أيام الماضية بقيمة 4 قروش وفقا لبيانات البنك المركزي ليباع بسعر18.35 جنيه مقابل 18.31 جنيه للشراء.

البنوك الأعلى بيعا وشراءً للعملة الأمريكية

ويُشار إلى أن الدولار الأمريكي، شهد صعودَا تجاوزت نسبته 16% بداية منذ 21-3-2022 من أواخر الشهر الماضي، وجاء بنك الأهلي الكويتي في صدارة البنوك، التي تبيع له العملة الأمريكية بسعر 18.27 جنيه، فيما جاء التعمير والإسكان كأفضل بنك تشتري منه الدولار بسعر 18.30 جنيه.

سعر الدولار اليوم الخميس 7-4-2022 في مصر

وسجل سعر الدولار في مصر استقرارا سعريا، وبيع الدولار بسعر 18.36 جنيه مقابل 18.26 جنيه للشراء في بنوك « كريدى أجريكول - البركة - بلوم - مصرف أبوظبي الإسلامي - قناة السويس - التنمية الصناعية - أبو ظبي التجاري - الشركة المصرفية العربية الدولية - التجاري الدولي - الإمارات دبي الوطني - أبو ظبي الأول - المصرف العربي الدولي بالإسكندرية - الأهلي المتحد بالإسكندرية - hsbc ».

كما بيع الدولار بسعر 18.35 جنيه مقابل 18.25 جنيه للشراء في بنوك «البنك العربي الأفريقي - العقاري المصري العربي - فيصل الإسلامي»، فيما بيع الدولار بسعر 18.34جنيه مقابل 18.24جنيه للشراء في بنوك «مصر - الأهلي المصري - مصر إيران للتنمية المصرف المتحد»، كما بيع الدولار بأقل سعر وهو 18.30جنيه مقابل 18.20جنيه للشراء في بنك التعمير والإسكان.

الجنيه المصري مقابل عدد من العملات غير المدعومة

وتباع الليرة اللبنانية بسعر 0.012 جنيه، والليرة التركية تباع بسعر 1.242 جنيه، والريال اليمنى بيع بسعر 0.073 جنيه، ووصل سعر الروبل الروسي إلى 0.223جنيه، أما سعر هريفنا الأوكرانية فسجل 0.623 جنيه، والريغيت الماليزي يباع بسعر 4.342 جنيه .