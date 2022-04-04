تراجع سعر الروبل الروسي اليوم.. كم ثمنه أمام الدولار؟

انخفض سعر الروبل الروسي، متجاوزًا 83 مقابل الدولار اليوم الاثنين، متراجعًا عن أعلى مستوى في شهر واحد سجله الأسبوع الماضي، حيث قام المستثمرون بتقييم المحادثات بشأن فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب.

تلويح بعقوبات جديدة على الاقتصاد الروسي

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إن هناك حاجة إلى جولة جديدة من العقوبات تستهدف روسيا، وإن هناك مؤشرات واضحة على أن القوات الروسية مسؤولة عن مقتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية.

تعافٍ مؤقت قبل أيام

وسبق أن تعافى سعر الروبل الروسي مؤخرًا من الخسائر الفادحة الناجمة عن العقوبات الغربية على خلفية حربها على أوكرانيا، حيث رفعت السلطات الروسية ممثلة في البنك المركزي سعر الفائدة إلى 20%، وفرضت قيودًا صارمة على رأس المال، وتجنب التخلف عن السداد، وساعدت في استقرار الأسواق المالية.

وقبل أسبوع، تلقت العملة الروسية دفعة من طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن يدفع المستهلكون الأوروبيون للغاز الطبيعي الروسي ثمنها بالروبل.

توقعات بوصول الدولار 86 روبل

وبحسب منصة Trading Economics، من المتوقع أن يتم تداول الروبل الروسي عند 86.20 بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين، وبالنظر إلى المستقبل، تقدر المنصة البحثية، أنه سيتم التداول عند 95.68 في غضون 12 شهرًا.

تاريخيًا، وصل الروبل الروسي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 150 في مارس 2022، وتم آخر تحديث للروبل الروسي - البيانات والتوقعات والرسم البياني التاريخي - في أبريل الجاري 2022.