 شعراوي: انطلاق مبادرة سند الخير في 6 محافظات وتحقيق مبيعات 2.6 مليون

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة مبادرة «سند الخير»، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة وملائمة للمواطنين في عدد من المحافظات والتي أطلقتها الوزارة في 31 مارس الماضي.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المبادرة تغطى 16 محافظة هي «المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان - كفر الشيخ – الدقهلية – الإسماعيلية – السويس – البحيرة – القاهرة – الجيزة - جنوب سيناء - الفيوم- بنى سويف».

وأشار في بيان صحفي إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة بدأت خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك في 63 قرية و11 حي بـ 6 محافظات هي« كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية وبنى سويف والقاهرة والجيزة»، حيث استهدفت الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً لبيع المنتجات الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.

إقبال على مبادرة سند الخير

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن مبادرة «سند الخير»، شهدت إقبالا كبيرا وترحيب من المواطنين بالمناطق التي انطلقت فيها خاصة من حيث تنوع المنتجات المعروضة والأسعار والجودة، كما وجه المواطنين الشكر للقيادة السياسية على هذه المبادرة التي تدعم محدودي الدخل والأسر متوسطة الدخل وتوفير السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها في الأسواق والوصول لأكبر شريحة من المواطنين في القرى الأكثر احتياجاً .

100 سيارة نصف نقل تشارك في سند الخير

وأشار التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية إلى أن المرحلة الأولى للمبادرة تتكون من 100 سيارة نصف نقل ثلاجة سعة 2 طن والمحملة بنحو 37 نوعًا من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من بينها «لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، تمور، سوداني، أرز، مكرونة، زيوت وياميش رمضان».

2.6 مليون جنيه قيمة مبيعات المبادرة

وأوضح التقرير إلى أن إجمالي مبيعات الأسبوع الأولى لسيارات المبادرة في المحافظات الست التي انطلقت فيها بلغت نحو 2.6 مليون جنيه حيث تم توزيع سيارات المبادرة في 6 قري بمحافظة كفر الشيخ، و15 قرية بمحافظة البحيرة و25 قرية بمحافظة الدقهلية، و4 مراكز في محافظة بنى سويف و6 أحياء بمحافظة القاهرة و5 أحياء بمحافظة الجيزة، وتنوعت السلع التي تم بيعها بين اللحوم ومصنعاتها والدواجن والكبدة وعسل النحل والزبدة والزيت والأرز والسكر وغيرها من المنتجات الأخرى.

وقال وزير التنمية المحلية إنه من المقرر أن تستكمل مبادرة سند الخير رحلتها فى باقي المحافظات المستهدفة وتغطية أكبر قدر من القرى بتلك المحافظات وتوفير السلع الغذائية بالشكل والجودة والسعر المناسب للمواطنين .

وأشاد اللواء محمود شعراوي، بالدعم الذى يقدمه المحافظون والجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز لإنجاح تلك المبادرة والتي تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة التنمية المحلية بتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة للمواطنين خاصة الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل.