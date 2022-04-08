أوقاف أسيوط: غرفة عمليات مركزية وأخرى فرعية بكل إدارة لمتابعة المساجد

عقد الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط بمديري الإدارات الفرعية، وذلك بحضور الدكتور عيد علي خليفة مدير الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف، والشيخ محمد عبداللطيف محمود مدير الدعوة، والشيخ ناصر محمد السيد مدير المتابعة.

أكد قبيصي على ضرورة الاهتمام بالحفاظ على المساجد وقدسيتها ونظافتها، وتشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية من بداية الشهر الكريم وحتى صلاة العيد.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف خلال الاجتماع على ضرورة تشكل غرفة عمليات من بداية شهر مضان وحتى نهاية صلاة عيد الفطر المبارك بكل إدارة مكونة من مدير الإدارة ومفتشي المناطق ورؤساء الأقسام، مهمتها متابعة المساجد وتكثيف المرور عليها ورصد أي مخالفات.

وطالب قبيصي بإرسال تقرير المخالفات عقب صلاة العشاء والتراويح لغرفة عمليات المديرية مع تحمل المسؤولية كاملةً فى حالة عدم تنفيذ ذلك، مع الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات التي حددتها وزارة الأوقاف بخصوص شهر رمضان المبارك.

التعليمات الوزارية بخصوص شهر رمضان

أولا: إطلاق حملة مكبرة لنظافة وتطهير جميع المساجد لاستقبال شهر رمضان المبارك على أن تكون حملة النظافة مستمرة طوال الشهر المبارك.

ثانيا: السماح بدرس العصر وخاطرة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون هذه الدروس بالمساجد الكبرى الرئيسية الجامعة فقط التي تم ترشيحها من قبل الإدارات الفرعية، مع الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي، على أن يكون درس العصر في حدود 10 دقائق بعد صلاة العصر، وخاطرة التراويح في حدود 5 دقائق إلى 7 دقائق كحد أقصى في جلسة الاستراحة بعد الركعات الأربع الأولى من صلاة التراويح.

ثالثا: فتح دور المناسبات، مع الالتزام بإجراءات التباعد وارتداء الكمامة والسماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك على أن يكون ذلك بتصريح مسبق.

رابعا: الالتزام بأعداد مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تم ترشيحها من الإدارات الفرعية مع الالتزام بالإشراف على كل مصلى سواء من خلال إحدى الواعظات المعتمدات من الأوقاف معينات أو متطوعات أو بمعرفة إمام المسجد والعاملين به، مع التأكد من الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي.

خامسا: التنبيه المشدد بعدم إقامة صلاة التهجد ولا الاعتكاف بالمساجد مع غلق المساجد عقب كل صلاة وفتحها قبل الصلاة بنصف ساعة.

سادسا: التنبيه المشدد بعدم استخدام مكبرات الصوت إلا في خطبة الجمعة وإقامة الشعائر فقط.

سابعا: تكثيف المرور بالمساجد للتأكد من انتظام العاملين والالتزام بالإجراءات الاحترازية وعلامات التباعد بالمساجد.

ثامنا: التنبيه المشدد على الالتزام بموضوع ووقت خطبة الجمعة، وفي حالة عدم الالتزام بذلك سيتم مجازاة الإمام أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة ورفع مذكرة بذلك للوزارة.