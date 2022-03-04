«أوقاف أسيوط» تفتتح 5 مساجد جديدة: الحياة بدون عبادة وصلاة «خاوية»

أعلن الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف في أسيوط، في بيان له، افتتاح 5 مساجد جديدة في مركزي ديروط وأسيوط، اليوم الجمعة، تنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بالمساجد.

افتتاح 5 مساجد في أسيوط

ذكر «قبيصي»، في بيان له، اليوم، أنه أناب الدكتور عيد علي خليفة مدير الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر، لافتتاح مسجد البهلولي بقرية الزاوية مركز أسيوط، والشيخ أحمد خطيب محمد مدير إدارة أوقاف ديروط جنوب، لافتتاح مسجد الحسيني بعزبة جلال مركز ديروط، والشيخ محمد طلعت ناجي مدير إدارة أوقاف القوصية شرق، لافتتاح مسجد رياض الصالحين بقرية شلش مركز ديروط، والشيخ محمد تمام علىي مدير إدارة أوقاف صدفا لافتتاح مسجد الرحمة بقرية الدوير مركز صدفا، والشيخ محمود عبد المعز مرزوق مدير إدارة أوقاف المركز بحري، لافتتاح مسجد آل عبد العال قرية نجع سبع مركز أسيوط.

الصلاة تغسل الذنوب

كان «قبيصي»، قد افتتح يوم الجمعة الماضي، مسجد الحدابية بقرية بني سميع، حيث أدى خطبة الجمعة، مؤكدا أن الحياةَ بدونِ عبادةٍ وصلاٍة حياةٌ خاويةُ الروحِ، مظلمةُ الفكرِ، منتنةُ الطبعِ، متعفنةُ الفطرةِ، مرةُ المذاقِ ,مظلمةُ الفكرِ، منتنةُ الطبعِ، متعفنةُ الفطرةِ، مرةُ المذاقِ.

وأضاف أن الصلاة تغسل عن العباد الذنوب في كل فريضة، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَحْتَرِقُونَ، تَحْتَرِقُونَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَنَامُونَ فَلَا يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَسْتَيْقِظُونَ»(الطبراني بسند حسن). وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ»(مسلم).