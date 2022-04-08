«منذر محمد»: اختاروني من بين 60 طفلا للمشاركة في مسلسل «جزيرة غمام»

يشارك الطفل «منذر محمد»، في دراما رمضان هذا العام، من خلال دوره في مسلسل «جزيرة غمام»، الذي حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية منذ بداية عرضه، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه «منذر»، مع الفنان محمد رمضان فى كليب «علاء الدين»، ومسلسل «موسى» الذى عُرض فى رمضان الماضي.

منذر محمد يكشف تفاصيل دوره في «جزيرة غمام»

وقال منذر محمد في تصريح خاص لـ «الوطن»: «أجسد دور سمير، ابن الفنان فتحي عبدالوهاب خلال أحداث العمل، وأغلب المشاهد جمعتني بالفنان فتحي عبدالوهاب والفنان أحمد أمين، وشركة الإنتاج هي التي رشحتني للقيام بهذا الدور من بين 60 طفلاً».

وأضاف أن فتحي عبدالوهاب وأحمد أمين ساعداه لتقديم أفضل أداء للشخصية، وقاما بدعمه خلال مشاهده، لافتا إلى أن «عبدالوهاب»، كان يداعبه في كواليس العمل ويأخذه ليجلس معه فى غرفته، كما ذكر أنه ما زال يصور مشاهده إلى الآن، ومن المقرر انتهائه منها في 20 رمضان الحالي.

منذر: كنت خايف في البداية لأنه أول عمل ليا مع أمين وعبدالوهاب

أما عن الصعوبات التي واجهته أثناء التصوير، أضاف «منذر»، أنه واجه عدداً من الصعوبات بسبب برودة الطقس، خاصة وقت تصوير بعض المشاهد فى مدينة «العين السخنة»، كما أنه كان خائفاً، لأن هذه هي المرة الأولى التي التقى فيها بالفنانين فتحي عبدالوهاب وأحمد أمين.

وشدد «منذر»، على عدم مواجهته أي صعوبة فى إتقان اللهجة الصعيدية بسبب حبه لها، مؤكداً أن أكثر ما أسعده أن مشاركته فى «جزيرة غمام» تُعد تجربة جديدة ومختلفة عليه، لاسيما أن اسمه ارتبط بمشاركاته الفنية مع محمد رمضان خلال الآونة الأخيرة.