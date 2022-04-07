دلالات أسماء شخصيات مسلسل جزيرة غمام.. معاني صوفية وشهوات إنسانية

حقق مسلسل جزيرة غمام نجاحًا كبيرًا، بعدما لاقى استحسان الجمهور خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتناول العمل أحداثا اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن، ويناقش صراع الأخوة على تولي خلافة والدهم الشيخ مدين.

وتعود أحداث المسلسل في عصر سابق سواء، وهذا ما يظهر في شكل الديكورات أو طبيعة الشخصيات وملابسهم، حيث تدور الأحداث في إحدى الجزر الموجودة في البحر الأحمر، والتي يتغير فيها الحال بسبب الوافدين وتأثير ذلك على الهدوء الذي يسكن الجزيرة، كما تعكس الشخصيات الطمع والنفوس البشرية غير السوية وتحديداً بين الأخوة، ومن ثم يتحول هذا الأمان الذي يعم القرية إلى فوضى عارمة.

«بسم الله الكريم الجميل الحنان المنان» نداء عرفات المتكرر، والذي يجسده الفنان أحمد أمين، لفت انتباه كل متابعين مسلسل جزيرة غمام عبارات تعكس تواضع الشيخ عرفات وإيمانه العميق، وتأثره بمربيه المتصوف الشيخ مدين، الذي جسد شخصيته الفنان عبد العزيز مخيون.

هدف الغجر على مر الزمان

ويحاول الشيخ مدين حتى بعد وفاته حماية الجزيرة من تواجد الغجر عليها من خلال رسائل يقدمها لتلميذه عرفات في الأحلام، وجسد المسلسل محاولة الغجر السيطرة على الجزر الصعيدية عبر الأزمنة، حسبما ذكر، الدكتور إسلام عاصم، أستاذ مساعد التاريخ الحديث والمعاصر لـ«الوطن».

وقال «عاصم»، إن الغجر هم مجموعة من البشر يعشقون العيش بحرية بعيداً عن قيود المجتمع ومقصلة القانون، لذا من الصعب تصنيفهم كجماعات سياسية أو اجتماعية أو حتى جماعاتٍ تحلم بوطن تعيش في كنفه.

وأوضح «عاصم» أن الأسماء المستخدمة في المسلسل تدل على أصل قصة الغجر سواء الشخصيات أو الأماكن الموجودة على الجزيرة، فاسم «مدين» هو اسم مدينة كنعانية قديمة كان تعيش بها قبائل من الغجر.

معاني أسماء شخصيات المسلسل

وبحسب «عاصم»، اختيرت أسماء تلاميذ الشيخ مدين على أساس ديني وهو «الشرع والديانة الشعبية الميسرة والعبادة الصوفية»، فالتلميذ الأول «محارب» الذي يجسده الفنان فتحي عبد الوهاب اسم يعبر عن الرؤية الشرعية الجهادية لأي دين، واسم شخصية «يسري» التي يقدمها الفنان محمد جمعة يصف القاعدة المشهورة أن الدين يسر لا عسر، أما «عرفات» فمعناه كثرة المعرفة الباطنية والداخلية.

وفي سياق المسلسل تأتى أمواج البحر محملة بالغجر كما حدث في الحلقة الأولى، وبها شخصيتي «العايقة» و«خلدون» ليقوما بتدمير جزيرة غمام والسيطرة عليها باستخدام الألاعيب وأساليب الدهاء على أهل الجزيرة، وتدل أسماءهم عن ذلك فشخصية «خلدون» التي يقوم بدورها الفنان طارق لطفى، تعبر عن الخلود بالدنيا، و«العايقة» تعبير عن الملذات وشهوات الإنسان، وتلعب دوره الفنانة مي عز الدين.

يذكر أن مسلسل جزيرة غمام يضم عددا كبيرا من الفنانين، ومنهم رياض الخولي، ومحمود البزاوي، ووفاء عامر، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.