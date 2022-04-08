عاجل.. أول تعليق من البابا على وفاة القمص أرسانيوس وديد: نودعه بألم شديد

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أول تعليق للبابا تواضرس الثاني، بابا الكنيسة، على وفاة القمص أرسانيوس وديد، الذي قتل أمس، الخميس، من مجهول.

البابا ينعي وفاة القمص أرسانيوس وديد

أرسل البابا تواضرس الثاني، برسالة تعذية للأنبا هرمينا، الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية، في وفاة القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء، والقديس بولس الرسول في كرموز التابعة للقطاع، ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رسالة تعذية البابا.

نص رسالة التعذية في وفاة القمص أرسانيوس وديد

وجاء نص رسالة تعزية البابا تواضرس الثاني في وفاة القمص أرسانيوس وديد، كالتالي:

على رجاء القيامة نودع كاهنًا فاضلًا وخادمًا نشيطًا، محبوبًا في سيرته أمينًا في كنيسته، صاحب علاقات طيبة مع الجميع، ومشهودًا له من كل الذين تعاملوا معه في منطقة خدمته من كل الشعب مسلمين وأقباط، صغار وكبار، و كذلك ذا سيرة ناجحة مع كل الآباء إخوته في الخدمة الكنسية.

وأضاف البايا تواضروس في رسالته بشأن مقتل القمص أرسانيوس وديد: بألم شديد نودعه إثر هذا الحادث الأليم، رافعين عيوننا إلى السماء نحو إلهنا الصالح، ملتمسين منه العزاء لزوجته الفاضلة وأسرته المباركة، وكذلك لكنيسته وجميع أحبائه وأبنائه الروحيين. نودعه في هذه الأيام المقدسة من الصوم الكبير، لكي يُعَيِّد بالقيامة المجيدة مع المسيح يسوع القائم، و يكون مصليًّا وشفيعًا لنا في السماء".