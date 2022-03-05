خطوات إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية 2022.. «مش هتلف على مكاتب حكومية»

تعد بوابة مصر الرقمية، واحدة من المواقع التي تتيح عددًا كبيرًا من الخدمات الإلكترونية، الخاصة بأكثر من جهة حكومية، لذا يبحث عددٌ كبيرٌ من المواطنين عن خطوات إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية 2022، كي يستطيعوا من خلال هذا الحساب، الحصول على خدمات بوابة مصر الرقمية الإلكترونية.

بوابة مصر الرقمية

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، خطوات إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية 2022.

خطوات إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية 2022

1- زيارة موقع بوابة مصر الرقمية، من خلال هذا الرابط.

2- الضغط على خيار إنشاء حسابٍ جديد.

3- سجيل البيانات المطلوبة للتسجيل على الموقع، والتي تتمثل في: «الرقم القومي، رقم المصنع المدون أسفل صورتك الشخصية بالبطاقة، اسم الأم الأول، وغيرها من البيانات الأساسية».

4- قم بالضغط على «التالي».

5- قم بإدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بك.

6- سيتم إرسال رسالة تفعيل الحساب على رقم الهاتفك الذي قمت بتسجيله.

7- أدخل كود التفعيل المكون من 6 أرقام بالرسالة الموجودة على هاتفك.

8- سجّل كلمة المرور الخاصة بك، والتي يجب ألا تقل عن 8 حروف وأرقام بالغة الإنجليزية دون مسافات، منهم حرف كبير وآخر صغير وأرقام أو رموز.

9- سجل بالبريد الإلكتروني الخاص بك واضغط التالي.

10- يتم نقلك إلى صفحة تسجيل الدخول مرة أخرى، وفي هذه الخطوة قم بإدخال رقم الهاتف الذي سجلته وكلمة المرور الخاصة بك.

خدمات بوابة مصر الرقمية 2022

1ـ خدمات مركباتى.

2ـ خدمات التموين.

3ـ خدمات القضايا.

4ـ خدمات الشهر العقاري.

5ـ خدمات المحاكم.

6ـ خدمات التوثيق.

7- خدمات رخصى.

8- خدمات الأحوال المدنية.

9- خدمات السجل التجاري.

10- خدمات التأمين الاجتماعى.

11- خدمات الضرائب العقارية.