كيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية.. 11 خطوة للاستفادة بالخدمات

يبحث العديد من المواطنين عن كيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية، إذ يشترط الموقع الإلكتروني أن يقوم المواطن بإنشاء حساب أولا، كي يتمكن من الاستفادة من الخدمات الحكومية المتاحة عليه، والتي تتمثل في خدمات التموين والتوثيق والشهر العقاري والرخص والمركبات، وغيرها من الأشياء الأخرى التي تهم الأشخاص في حياتهم اليومية.

وتقدم «الوطن» فيما يلي، خطوات كيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية، وتتمثل في تدوين مجموعة من البيانات الشخصية، مثل بطاقة الرقم القومي، ورقم المصنع الموجود بها، وجميع البيانات مُؤمَّنة عبر استخدام أحدث تقنيات حماية البيانات والمعلومات الشخصية، بحسب ما أشار إليه الموقع الرسمي لـ«البوابة»:

كيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية

- الدخول على الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية من هنا.

- اختيار إنشاء حساب للتسجيل.

- كتابة الرقم القومي بالبطاقة الشخصية، ثم كتابة رقم المصنع الموجود أسفل البطاقة في أقصى اليسار.

- كتابة اسم الأم، ثم الضغط على «التالي».

- كتابة رقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن في الخانة الخاصة بذلك.

- بعد الانتهاء من البيانات السابقة، ستصل إلى الشخص رسالة بها كود مكون من 6 أرقام عبر الهاتف المحمول.

- إدخال الكود المرسل عبر الهاتف المحمول.

- اختيار كلمة مرور جديدة، ثم إعادة كتابة نفس كلمة المرور.

- إدخال عنوان البريد الإلكتروني.

- الضغط على أيقونة «التالي»، وبعد ذلك ستصل إلى المواطن رسالة نصية إلكترونية بإنشاء الحساب بنجاح.

خدمات الحكومة عبر بوابة مصر الرقمية

وبمجرد إنشاء حساب عبر بوابة مصر الرقمية، سيتمكن المواطن من تلقي عدد من الخدمات الحكومية إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية، وتشمل الخدمات المقدمة على البوابة «الأحوال المدنية، التموين، التوثيق، مركباتي، الشهر العقاري، رخصي، السجل التجاري، المحاكم، الضرائب العقارية، خدمات القضايا، وأخيرًا التأمين الاجتماعي».