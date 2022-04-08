مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة7 والقنوات الناقلة

بعد خسارة القضية الأولى لـ«آدم» ضمن أحداث مسلسل سوتس بالعربي، ينتظر الجمهور معرفة تطورات الأحداث في الحلقة الجديدة، وهنا تعرف على مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 7 والقنوات الناقلة.

حيث أن مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 7 والقنوات الناقلة تشغل كثير من الجمهور لرغبتهم في معرفة تطورات الأحداث بين بطلي العمل، المحامي «زين» الذي يجسد شخصيتة الفنان آسر ياسين و«آدم» الذي يجسد شخصيتة الفنان أحمد داود.

مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 7 والقنوات الناقلة

وستعرض الحلقة السابعة من مسلسل سوتس بالعربي مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة، حصريًا على شاشة قناة cbc، وسيكون لها موعد عرض أول بعد منتصف الليل في الساعة 2:05 صباحًا .

أما عن موعد الإعادة الثانية، والتي ستعرض أيضًا عبر شاشة قناة cbc، فستكون في تمام الساعة 8:45 صباح اليوم التالي.

أحداث الحلقة السادسة

وكانت قد شهدت الحلقة السادسة من مسلسل سوتس بالعربي انهيار «فريدة» التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك، بسبب لقاء مع طليقها ومعرفتها أنه يعاني من مرض السرطان .